«Никуда не уходи, жди здесь!», - сыновья пропавшего грибника оставляют для него в тайге еду и записки

Владимир Шатыгин пропал в тайге Партизанского района (Красноярский край) еще 28 августа. Сейчас середина октября, и даже опытные поисковики говорят – надежды почти нет. Но двое сыновей, Алексей и Александр, неотступно продолжают поиски отца. Они говорят, что это особенный случай, и у них есть веские доводы того, что он жив.

Поиски Владимира Шатыгина Фото: Александра Шатыгина

Таежник со стажем

С тремя друзьями 67-летний житель Красноярска поехал по грибы. Команда подобралась проверенная – знают мужчины друг друга около 40 лет. Отъехали от поселка Мина километров 40 по лесной дороге, решили остановиться – места на грибы тут щедрые, опытному человеку их всегда видно.

Вообще, мужчины планировали задержаться в тайге, но в день, когда исчез Владимир, надолго заходить в лес не собирались - так, присмотреться, оценить, как да что. Зашли в лес, разбрелись. И… Владимир исчез. А спустя полтора месяца поисков, которые ведут сыновья грибника, выяснилось: его дважды встречали в тайге лесорубы и охотники – жив, на вид здоров, попросил у них теплую одежду. Случай, прямо скажем, из ряда вон. Разберемся, как такое может быть.

Лагерь поисковиков Фото: Алексей Шатыгин

- В тот день при себе у отца была только котомка для грибов, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Алексей, сын мужчины. – Скорее всего, был нож (отец опытный таежник, без него не пошел бы), спички. Одет он был довольно легко: летний камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Надолго-то от машин не планировали отходить. К лагерю, где оставили машины, он не вышел. Тогда друзья его стали заводить бензопилу – шум от нее хорошо слышен. Хотели таким образом показать ему место, где находятся, - чтобы он вышел на шум.

Но Владимир не вышел к ним. И это, действительно, странно. Ведь Шатыгин, по заверениям близких, действительно опытный таежник. В советское время окончил лесохозяйственный факультет ( сейчас - СибГУ имени Решетнева), работал на лесных пожарах в Эвенкии пожарным-парашютистом, мастер спорта по спортивному ориентированию - в общем, выживать в тайге он умеет. Кроме того, Владимир был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, командиром взвода химической разведки. Позднее его наградили за это орденом Мужества. Дети говорят, человек он волевой, закаленный. Так просто в тайге не сдался бы на волю случая.

Грязь в тайге тоже непролазная, машины иногда застревают Фото: Александр Шатыгин

- В вечер пропажи он впервые вышел к людям, - продолжает Алексей. – Там небольшая стоянка была в тайге, несколько человек лагерем встали, вот туда и пришел. У мужиков спросил, где Анжа (это река) – видимо, по ней хотел выйти. Те ему направление указали и дали налобный фонарик. Но он почему-то пошел в другую сторону от реки. Потом вернулся к их лагерю, сказал, что напоролся на совок для сбора ягод и поранил руку. Те ему руку перевязали. Шум от пилы, мужики говорят, был слышен, и отец пошел на него.

Но тайга – как говорится, дело тонкое. Звук в лесу имеет свойство искажаться. Может, и хотел Шатыгин выйти к машинам, но не дошел.

Мог потерять память

Тем временем началась большая поисково-спасательная операция. Ее организовали сыновья Владимира, которые, к слову, и сами увлекаются таежным туризмом. Трижды к поискам присоединялись волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск».

- Обычно, когда человек пропадает в тайге, находится если не он сам, то хоть какие-то его вещи, - говорит Оксана Василишина, руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск». – Котомка, совок, что-то еще… Здесь – ничего. А тайга такое место, где случиться может что угодно, – зверь, травма, людей в возрасте часто подводит здоровье. Ни следа. И – да, это странно.

В принципе, опытный таежник должен был бы через неделю максимум выйти к людям. В тайге на этом участке полно избушек, где останавливаются охотники, рыбаки и лесорубы. Там обычно есть запас еды, теплые одеяла, можно истопить печь. Но Владимира след простыл. До 17 сентября.

С квадроциклами и прочей техникой помогают добровольцы Фото: Александр Шатыгин

- В этот день мы, когда поиски вели, повстречали лесорубов – они его видели. И пару недель назад его встречали охотники. Так что отец жив, - говорит Алексей.

- Почему же его не задержали, и почему он сам не попросил помощи?

- Лесорубы не знали, что он потерялся, - не читают они интернет, другой ритм жизни у них. Да и нет там связи – непролазная тайга вокруг. Сам он помощи не просил. По каким причинам – не знаю. Мы не исключаем, что он мог потерять память и быть дезориентированным. А таежники народ такой – всегда накормят, одежду дадут или нож, фонарик, спички. Но если напрямую человек помощи не просит, не скажет, что заблудился, настаивать не будут. Мало ли что человек в тайге делает – бывает же, что люди на несколько месяцев уходят по работе или, скажем, на промысел. Пару недель назад его видели охотники – тоже не знали, что его ищут. Говорят, он у них теплую одежду попросил и еду – дали. Но с охотниками пока связи нет, когда выйдут из тайги – спросим. А знаем, что видели его, - от рыбаков, те встречали охотников. В общем, по цепочке нам передали.

Горожанину такое сарафанное радио, наверное, покажется странным. Можно ли доверять этим свидетельствам? Семья Владимира считает, что можно: связи в тайге нет, и люди веками здесь общаются именно так.

Поисковики прочесывают каждый метр Фото: Александр Шатыгин

Поиски продолжаются

Алексей и его старший брат Александр вместе с друзьями и добровольцами каждую неделю выезжают на поиск отца. Отряды у них по 20 - 25 человек. Несколько раз выезжали большие группы по 70-120 человек, однако такие группы собирать трудно. Опять же люди в них должны быть подготовленные - не ровен час кто-то из волонтеров потеряется.

- С пятницы по понедельник мы обычно там. Осматриваем избушки. В каждой – оставляем теплое одеяло, сухпаек и записку: «Никуда не уходи, жди здесь», - говорит Алексей.

Многие, конечно, скептически относятся к этим вылазкам, полагая, что Владимир сгинул в тайге, и, дескать, искать смысла нет. Но семья мужчины верит, и те, кто хорошо знает таежную жизнь, - тоже. Шансы еще есть.

Ориентировка на Владимира Шатыгина Фото: соцсети

- Каждая такая вылазка в тайгу обходится нам от 70 до 150 тысяч рублей, - поясняет Алексей. – Сначала свои деньги вкладывали, но их уже нет. Теперь люди помогают: кто технику даст (квадроциклы, машины и т.д.), кто –топливо. Откликнулся депутат Госдумы и экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, депутат горсовета Константин Сенченко, депутат Заксобрания Роман Гольдман и депутат Госдумы Юрий Швыткин, спасибо им большое за помощь. Она все еще очень нужна.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли больше месяца выживать в тайге, не имея толком ни еды, ни одежды?

Дмитрий Алешкин, эксперт по выживанию в тайге с 20-летним стажем:

- В августе-сентябре месяц жить в тайге – вполне реально. В этот период идут грибы, ягоды – пропитание всегда можно найти. К тому же, осень в Красноярском крае в этом году аномально теплая. Если человек с хорошим опытом, он обязательно выживет.

Вопрос в другом – а зачем? Слово «заблудиться» применимо к городским жителям. Человек, который хорошо знает, как выживать в тайге, с таким опытом работы, заблудиться не может априори. Заблудиться можно, когда вы ничего не понимаете – где солнце встает, куда реки текут и так далее. Опытный неделя-две и выйдет к населенному пункту. Опасно в этом случае быть самоуверенным – когда люди считают, что они все знают и умеют и в одиночку уходят далеко от цивилизации, полагаясь на свои навыки. Это опасно: человек может споткнуться, получить травму где-нибудь в 40 километрах от ближайшей деревни, болевой шок - и все, и не выбраться. В общем, самоуверенность может сыграть злую шутку. Что касается этой истории, то вариантов несколько: мужчина мог погибнуть – первое, он вполне может жить в одной из охотничьих избушек и по каким-то причинам не хотеть выходить к людям - второе. И такое бывает. Сейчас главное – найти быстро. Какая бы теплая осень ни была, неделя-две и придут холода.

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