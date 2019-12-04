Взорвали и украли миллион: в Красноярском крае выпотрошили банкомат сразу после загрузки туда денег инкассаторами

Бронированный банкомат разорвало изнутри. Передняя панель и вовсе отлетела и ударилась в дальнюю стену магазина, ее нашли там, выгнутую, словно к ней со всей мощи приложились кувалдой. Банкомат стоял раскуроченный и совершенно пустой. Накануне инкассаторы зарядили в него наличность на сумму с шестью нулями, а теперь нет ни единой купюры. Ночные грабители сделали свое дело и исчезли. Ищи теперь ветра в поле.

Для поселка Громадска, что в Уярском районе Красноярского края, это событие – ограбление века. Произошло оно в ночь с 29 на 30 ноября. Неизвестные проникли в продуктовый магазин «Добрый» и выпотрошили терминал. По иронии судьбы магазин стоит как раз напротив проходной исправительной колонии общего режима, а в ней полно тех, кто «мотает срок» за грабежи и кражи.

По иронии судьбы магазин находится напротив исправительной колонии. Фото: Сергей Балацкий

Ведь известно же, что ограбить банкомат – пропащий номер. Один шанс из ста. Уж сколько мы слышали историй, как их взрывают гранатами, рубят топорами, вскрывают ломиками – безрезультатно. Не так давно трое грабителей-неудачников дважды пытались вскрыть и устройства в Красноярске и поживиться миллионами, не получилось.

Вряд ли об этом ограблении стало бы известно за пределами Громадска, если бы на месте случайно не оказался наш коллега, журналист уярской районки «Вперед» Сергей Балацкий. 30 ноября с утра он помчался по заданию редакционного босса на место страшной аварии на федеральной трассе Р-255 (в ДТП погибла целая семья: родители и трое детей). Но добраться до места у него не получилось, вернулся на полпути. Заехал в Громадск и сразу же увидел полицейских, оперативников.

- Заглянул в магазинчик неподалеку (магазин в селе – главное информагентство). Спрашиваю у продавщицы, по какому поводу сходка у полиции. Она мне: «Так у нас ночью банкомат взорвали в том магазине, который напротив колонии стоит». Интересненько. Я – туда. Захожу внутрь, а там действительно как после бомбежки Мамай прошел: на полу печенье, конфеты, стекло от витрин разбросано. И банкомат во всей красе – раскуроченный.

Банкомат взорвали изнутри. Фото: Сергей Балацкий

Михаил Сизовский, владелец магазина, признает:

- Специалисты поработали, не иначе. Они гаражный замок на первой железной двери открыли аккуратно. Затем сердцевину из пластиковой двери выковыряли. А когда сделали то, зачем пришли, двери за собой аккуратно прикрыли. Видимо, чтобы никто еще не заглянул поживиться.

Михаил краем уха услышал от представителя банка, что днем туда инкассаторы заложили миллион триста. На зарплату и пенсии, которые должны были перечислить жителям Громадска, в частности, сотрудникам ГУФСИНа.

Были ли камеры в магазине? Конечно, были. 4 штуки – весь магазин просматривали с каждого угла. Да только не продумал владелец один нюанс: устройство, которое записывает изображение с камер, стояло там же, в помещении магазина. Его грабители с собой унесли.

- Взрывная волна мощная была, у меня витрины разбило. Кстати, грабители оказались порядочными, у меня ничего не взяли. В кассе десять тысяч рублей лежали – не тронули. Даже бутылку коньяка не прихватили, чтобы обмыть это дело. Ну да, зачем им мой коньяк за тысячу, когда они лям триста с собой забрали. Раз такое дело, могли бы мне тысяч тридцать оставить – компенсацию за ущерб магазину, - смеется Михаил. – Я 25 лет в колонии охранником проработал, с такими матерыми бандитами дело имел. А тут даже сам удивился.

Благодарим за помощь в подготовке материала газету "Вперед".

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- Чей это был план? Кто придумал вскрывать банкоматы? – допытывается полицейский. В ответ мужчина, прячущий лицо под черным капюшоном, только сопит. Не более словоохотливыми оказываются и его подельники. А что тут скажешь – две попытки разжиться миллионами, и обе неудачные. А вот сроки - вполне реальные. В Сибири (Кемеровской области и Красноярском крае) задержали лузеров-взломщиков банкоматов (подробнее).