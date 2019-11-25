2019-11-25T13:43:46+03:00
Происшествия

В Сибири повязали взломщиков, которые с двух попыток не смогли украсть 6,7 миллиона рублей

Зато попали под уголовные дела сразу по трем статьям [видео]
Ася ЖУКОВА
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Опять осечка! Лузеров-взломщиков банкоматов скрутили в Сибири. Фото, видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.Опять осечка! Лузеров-взломщиков банкоматов скрутили в Сибири. Фото, видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.
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- Чей это был план? Кто придумал вскрывать банкоматы? – допытывается полицейский. В ответ мужчина, прячущий лицо под черным капюшоном, только сопит. Не более словоохотливыми оказываются и его подельники. А что тут скажешь – две попытки разжиться миллионами, и обе неудачные. А вот сроки - вполне реальные. В Сибири (Кемеровской области и Красноярском крае) задержали лузеров-взломщиков банкоматов.

Рассказываем подробности. Не так давно в Красноярск заявились трое гастролеров из Кемерова. Парни намеревались поживиться – вскрыть банкомат в одном из учреждений. Подготовились (по их мнению) основательно. Приметили в одном из дворов автомобиль ВАЗ-2110, взломали дверь и угнали, чтобы удобнее было потом утекать с «выручкой». В день икс подкатили прямо к зданию, где находился терминал. Но сколько ни пытались, банкомат не поддавался. Все танцы с ломиком оказались безрезультатными, к тому же сработала сигнализация. Вот и пришлось дать по газам, оставив в терминале аж 4,7 миллиона рублей.

Неудачливые похитители денег из банкоматов задержаны в Сибири.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Впрочем, перед трудностями пасовать не стали. Спустя полтора месяца попытались провернуть нечто подобное уже в Кемеровской области – в Новокузнецке. Около трех ночи залезли в магазин, но как ни старались разбить банкомат, не поддался. Опять осечка – на сумму больше 2 миллионов рублей. Скрылись на автомобиле ВАЗ-21099, бросили его, залегли на дно.

Однако вскоре на их след вышли полицейские из Красноярска и Кемеровской области. Сначала задержали двоих, потом столько же. Троих участников криминального квартета отправили под стражу, одного – под подписку о невыезде.

- По признакам преступлений, предусмотренных статьями «Приготовление преступлений», «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем», возбуждены уголовные дела, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Не повезло - так не повезло. «Тебя посодють, а ты не воруй!», - помните?

ИСТОЧНИК KP.RU

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