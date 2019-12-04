Половина обманутых дольщиков в Красноярске получат компенсацию от государства и это справедливо…. Или нет?

Банк Дом.РФ с 10 декабря начинает принимать заявления от дольщиков разорившейся красноярской стройкомпании «Реставрация» на выплату компенсации за неполученные квартиры в десяти недостроенных домах. Из федерального фонда защиты прав дольщиков и краевого бюджета на эти цели выделено 2,8 млрд рублей.

Представители банка официально заявили, что намерены выплатить пострадавшим дольщикам причитающиеся им деньги до конца января 2020 года. Размер компенсации в среднем составит от 39 до 46 тыс. рублей за кв. м, что примерно на 14% больше изначальной цены договора. По последним данным на возмещение своих финансовых потерь рассчитывает порядка 1,5 тыс. человек.

Правительство края направило в фонд защиты дольщиков документы еще на 6 проблемных домов в Красноярске: два – в районе Бугача (ООО «КрасЗападСибСтрой»), еще два – на улице Грунтовой (ООО «Сибстрой Инвест»), по одному – на улицах Маркса (ООО «АртиСтрой-М») и 1-й Хабаровской (ООО «Емельяновская слобода»). Также в списки попали два недостроенных многоэтажных дома в Сосновоборске (ООО «Строй-Проект» и ООО «СтройИндустрия»).

- Мы надеемся, что наблюдательный совет фонда примет решения по представленным нами документам до конца года, - заявили «КП-Красноярск» в пресс-службе регионального Минстроя. Представитель министерства также сообщил, что недостроенные дома «Реставрации» теперь принадлежат федеральному фонду защиты вкладчиков.

- Что они с ними будут делать, я не знаю. Наверное, продадут заинтересованным компаниям, - уточнили в пресс-службе.

Лично у меня отношение к этой ситуации двойственное. С одной стороны, дольщики молодцы. Продавили-таки наше суровое государство, и мои налоги в кои веки пошли на реальную помощь вполне конкретным людям.

С другой стороны, в обычной жизни власть мы подчеркнуто не любим. Почти американцы – вы только к нам не лезьте, а с остальным мы сами справимся. Однако янки, когда у них возникают проблемы, решают их самостоятельно – через суд, страховую компанию, прессу и крайне редко с помощью властей штата.

У нас в стране другая традиция – наши трудности почему-то ОБЯЗАНО решать государство. Человек заключил договор с частной компанией, сам заплатил ей деньги, обещанное имущество не получил…. И где в этой цепочке государство?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Красноярском крае официально зарегистрировано 29 брошенных многоквартирных домов и порядка 3 тыс. дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных компаний-застройщиков.

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