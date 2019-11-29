2019-11-29T12:43:29+03:00
Общество

Хорошие новости об ипотеке

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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правда» - Красноярск совместно со своим партнером АО «Россельхозбанк» провела пресс-завтрак, где поговорили об ипотечных программах.

Банк пригласил на пресс - завтрак риэлторов из ведущих агентств недвижимости Красноярска. Завтрак проходил в уютном деловом Английском клубе на Марковского,25. Гостям были предложены легкие закуски, чай и кофе. Собравшиеся обсудили тему «Перспективы развития ипотечного кредитования в Красноярском крае», а в частности – государственную поддержку ипотеки для семей с детьми, условия получения ипотеки на покупку объекта недвижимости с участием материнского капитала и другие актуальные вопросы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Надежда Киюта, начальник службы развития партнерского канала продаж Красноярского филиала АО «Россельхозбанк», рассказала о самых выгодных программах ипотечного кредитования и акциях, которые сейчас предлагает банк.

- Нашим клиентам Россельхозбанк предлагает ипотеку с господдержкой - от 4.7%, которой могут воспользоваться семьи с двумя детьми, в готовых второй ребенок родился после 1 января 2018 г. Также до 31 января 2020 года будут действовать акции: «Мечты сбываются» - от 8.2% и «Дом мечты» с приобретением земли - от 9.3%. Каждый желающий сможет найти у нас нужные для себя условия, - сообщила Надежда Анатольевна.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также на завтраке присутствовали Елена Емельянова, начальник отдела социальных выплат ОПФР по Красноярскому краю, Наталья Зазыбина, главный специалист-эксперт отдела социальных выплат ОПФР по Красноярскому краю и Нина Бондарева, руководитель пресс-службы ОПФР по Красноярскому краю. Спикеры из Пенсионного фонда вместе с представителями Россельхозбанка отвечали на вопросы риэлторов. Общение продолжалось и после завтрака, поблагодарили спикеров и сфотографировались все вместе. Каждый гость получил свежий номер газеты «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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