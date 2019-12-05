«Однажды мне изливали душу полсуток подряд»: откровения собутыльника на час

- Алло, добрый вечер! Это э-э-э (тут небольшая заминка) собутыльник на час, я туда попала?

- Да-да, верно, - на том конце трубки приятный женский голос (со словом «собутыльник» он как-то не вяжется).

Хотя все так: на сайте продаж в Красноярске появилась новая услуга «Друг/собеседник/собутыльник на час». Цена вопроса: 1000 рублей в час. Строго без интима, встречи только в общественных местах, фото по договоренности, предоплата, анонимность.

В Красноярске появилась новая услуга. Фото: сайт продаж товаров и услуг.

Взамен вам обещают стать «жилеткой» (хоть для мужчин, хоть для женщин), посочувствовать, утешить. Так что если некому выслушать и поддержать – пожалуйста. Еду, услуги, сервисы оплачивает пригласивший.

Как выяснилось, объявление подала красноярка Евгения. Прямо сегодня, 5 декабря. Ей 34 года, работает менеджером по продажам. Говорит, просмотры пошли практически сразу, но с заказами пока не звонил никто.

- Для чего я это сделала? – рассказала Евгения корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск. – Это мой маленький эксперимент. Хочу узнать, есть ли на такое спрос, а заодно дополнительно заработать. Не против ли супруг? Я сейчас в разводе. Думаю, если бы была несвободна, вряд ли на такое пошла. Обычно мужчины подобное не одобряют.

Вообще разговаривать с людьми – это мой конек. Были случаи: мне изливали душу в самолете, междугороднем автобусе (ехали до Кемерова 12 часов, человек говорил и говорил). После такого завязывались отношения, пусть не близкие, но приятельские. Жизнь многообразна, ничего нельзя исключать. Глядишь, у судьбу свою можно встретить! Но это тут не самоцель.

И почему собутыльник? (смеется). Это такое старое советское понятие. Конечно, если человек мне приятен, я могу поддержать компанию, но, разумеется, без фанатизма.

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