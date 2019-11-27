Первый шаг к головокружительной карьере

Конкурс Горно-химический комбинат проводит не впервые, он проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке к V Отраслевому чемпионату Atomskills-2020 по компетенции «Сварочные технологии". Состязания проходили в течение двух дней в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики.

- Наш техникум был выбран площадкой для проведения соревнований не случайно, - отметил директор техникума, Рафиль Довлятшин. – Мы уже давно сотрудничаем с движением WorldSkills, наши студенты обучаются по этим международным стандартам и уже неоднократно получали призовые места. Наш выпускник Никита Лобоновский получил медальон «За профессионализм» в Национальном чемпионате. К тому же у техникума имеются площадки, необходимые для практических состязаний, оборудованные по последнему слову техники, на которых имеется возможность разместить сразу всех конкурсантов, соблюдены все нормативы по охране труда.

Задание, которое предстоит выполнить конкурсантам, состоит из двух модулей. Конкурс будет проходить два дня, комиссия в течение трех дней будет оценивать результаты. Основные параметры оценки – время и качество.

- Я уже третий раз участвую в конкурсах профессионального мастерства, - рассказывает сотрудник Горно-химического комбината Евгений Власов. - Конечно, приятно занимать призовые места. Когда мы участвовали в Atomskills, было очень приятно и солидно соревноваться с асами, которые делились с нами своим опытом. После этого гораздо проще работать, когда ты применяешь знания и умения, полученные там.

На Горно-химическом комбинате используются передовые инновационные технологии, которые требуют особых умений. На предприятии организована система проведения конкурсов профессионального мастерства, это профессиональная традиция. Лучших работников выявляют и поощряют, в том числе и материально. Для победителей предусмотрены денежные премии, дальнейшая учеба, которая позволяет перенять опыт профессионалов. Лучшие работники направляются в Волгодонск, где действует отраслевой центр компетенций по сварочным технологиям. На ГХК это расценивают как вложение в персонал, после участия в подобных конкурсах сотрудники намного качественнее исполняют свои обязанности.

- Конкурс в первую очередь - элемент воспитания лучших кадров среди сварщиков ГХК, - комментирует Дмитрий Друзь, главный специалист отдела обучения и развития ГХК. - Это мероприятие многоцелевое, мы хотим выбрать лучших из лучших, поощрить их за отличную работу и сконцентрироваться на дальнейшем их профессиональном росте. И в дальнейшем эти люди в составе дивизиональной команды смогут принять участие в Чемпионате профессиональных компетенций Atomskills-2020.

К победителям очень пристальное внимание у руководства, их рассматривают в качестве претендентов, чтобы двигаться дальше и расти профессионально, в том числе и по карьерной лестнице.