2019-11-27T11:59:38+03:00
Общество

Первый шаг к головокружительной карьере

Горно-химический комбинат провел конкурс по методике WorldSkills/Atomskills по компетенции «Сварочные технологии»
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Конкурс Горно-химический комбинат проводит не впервые, он проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке к V Отраслевому чемпионату Atomskills-2020 по компетенции «Сварочные технологии". Состязания проходили в течение двух дней в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наш техникум был выбран площадкой для проведения соревнований не случайно, - отметил директор техникума, Рафиль Довлятшин. – Мы уже давно сотрудничаем с движением WorldSkills, наши студенты обучаются по этим международным стандартам и уже неоднократно получали призовые места. Наш выпускник Никита Лобоновский получил медальон «За профессионализм» в Национальном чемпионате. К тому же у техникума имеются площадки, необходимые для практических состязаний, оборудованные по последнему слову техники, на которых имеется возможность разместить сразу всех конкурсантов, соблюдены все нормативы по охране труда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Задание, которое предстоит выполнить конкурсантам, состоит из двух модулей. Конкурс будет проходить два дня, комиссия в течение трех дней будет оценивать результаты. Основные параметры оценки – время и качество.

- Я уже третий раз участвую в конкурсах профессионального мастерства, - рассказывает сотрудник Горно-химического комбината Евгений Власов. - Конечно, приятно занимать призовые места. Когда мы участвовали в Atomskills, было очень приятно и солидно соревноваться с асами, которые делились с нами своим опытом. После этого гораздо проще работать, когда ты применяешь знания и умения, полученные там.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Горно-химическом комбинате используются передовые инновационные технологии, которые требуют особых умений. На предприятии организована система проведения конкурсов профессионального мастерства, это профессиональная традиция. Лучших работников выявляют и поощряют, в том числе и материально. Для победителей предусмотрены денежные премии, дальнейшая учеба, которая позволяет перенять опыт профессионалов. Лучшие работники направляются в Волгодонск, где действует отраслевой центр компетенций по сварочным технологиям. На ГХК это расценивают как вложение в персонал, после участия в подобных конкурсах сотрудники намного качественнее исполняют свои обязанности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Конкурс в первую очередь - элемент воспитания лучших кадров среди сварщиков ГХК, - комментирует Дмитрий Друзь, главный специалист отдела обучения и развития ГХК. - Это мероприятие многоцелевое, мы хотим выбрать лучших из лучших, поощрить их за отличную работу и сконцентрироваться на дальнейшем их профессиональном росте. И в дальнейшем эти люди в составе дивизиональной команды смогут принять участие в Чемпионате профессиональных компетенций Atomskills-2020.

К победителям очень пристальное внимание у руководства, их рассматривают в качестве претендентов, чтобы двигаться дальше и расти профессионально, в том числе и по карьерной лестнице.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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