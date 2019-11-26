11 пришлось зарезать, чтобы не мучились: в Хакасии стая волков разорвала 80 овец, пока сторожевые собаки спали

Жуткую картину увидели утром чабаны из деревни Заря в Хакасии (25 километров от столицы республики, Абакана). Пришли на рассвете, как обычно, проверить овец, накормить, почистить, а от отары ничего не осталось. По всему загону лежат растерзанные туши – 73 овцы погибли, еще 11 пришлось зарезать из жалости, чтобы не мучились. Итого потери составили почти 84 головы, ущерб – более 300 тысяч рублей.

Людей ночью на ферме не было, а сторожевые полканы со своей задачей не стравились, непрошенных гостей не прогнали. Зато поутру при виде людей бегали, как ни в чем не бывало, и ждали кормежки. У фермеров была только одна мысль: не иначе, как волки.

Но откуда они пришли, сколько их было – непонятно. До ближайшего леса километров 50 – 60, рядом угольный разрез, где постоянно шумно и дикие животные туда никогда не сунутся.

У специалистов Госкомитета по охране животного мира Республики Хакасия есть другая версия: это могли быть одичавшие собаки, живущие в крупном дачном поселке. Владельцы дач по осени уехали, бросив питомцев, а те сбились в стаю и отправились искать себе пропитание.

- Определить с точностью, какие животные там побывали, волки или одичавшие собаки, довольно сложно. Наверняка это можно было сделать по характеру ранений на тушах. Но фермеры поступили необдуманно: сначала убрали всех овец, сбросили в отдельную яму. И только через два дня сообщили о ЧП в СМИ, откуда мы и узнали информацию. Так что следов там по сути не осталось, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь Госкомитета Юлия Бредихина.

Итак, две версии: одичавшие собаки и волки. Одни специалисты считают, что волки не могли прийти так далеко из леса. Но опытные волчатники уверены, что это дело клыков серых хищников. Есть у них такие повадки: когда начинают резвиться, то пока не вырежут все стадо, не успокоятся. Как в этом случае. Напоследок они погрызли нескольких туш, наелись и ушли в степь. Собаки наверняка бы убили для еде только одну-две овцы.

Сейчас близ деревни дежурят две бригады волчатников, на всякий случай. Потому что волки имеют привычку возвращаться туда, где нашли легкую добычу. Подключилась и ветеринарная служба, ведь животные могли быть заражены бешенством.

На контроле

По словам Юлии Бредихиной, ситуация с волками в Хакасии контролируется. Нападения случаются часто, волки наносят большой урон не только сельскому хозяйству, но и популяции диких копытных животных. В каждом районе созданы специальные бригады волчатников. Охота на волков на данный момент открыта, за каждого волка можно получить премию – 8 тысяч за взрослого и 2 тысячи за щенка. Деньги заложены в республиканском бюджете.

- В связи с теми изменениями, которые произошли в законе республики об охоте, волчатники могут рассчитывать на бонусы. 30 % квот на добычу марала и косули будет распределяться как раз между охотниками-волчатниками.

Доставляют волки проблемы и чабанам Тувы. В этой республике существуют свои традиции животноводства: фермеры, как правило это одна большая семья, обустраивают чабанскую стоянку в нескольких километрах от населенного пункта и живут там. Держат овец, коров, верблюдов, лошадей. Зачастую там нет сотовой связи, а вызвать подмогу можно только по рации. Для того, чтобы отпугивать лесных хищников, есть оружие. Но волки часто приходят по ночам, задирают скот и уносят его с собой.

По информации минприроды Тувы, в 2018 году зафиксированный ущерб от действий волков составил 38 миллионов рублей. Сейчас на территории республики более 1,6 тысяч хищников – это больше нормы. Их пытаются отстреливать, но рядом монгольская граница – волки свободно мигрируют. Для регулирования численности в Туве созданы 93 бригады охотников, это 519 человек. Награда за шкуру – 4 тысячи рублей. За 10 месяцев этого года уже отстрелили 270 особей.

Страдают от волков и фермеры в Красноярском крае. Но если в центральных и южных районах нападения единичные, то на севере они носят массовый характер. Стаи волков нападают и вырезают стада северных оленей. В советское время особым почетом пользовались охотники, отстреливающие хищников. С одним из таких легендарных охотников – Владимиром Когутом – «КП» встречалась два года назад. Он поставил рекорд, отстрелив 2000 особей.

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Недавно жителям Норильска пришлось держать оборону от самого настоящего волка. Хищник зашел в город, и за несколько дней покусал четверых человек, задавил несколько собак. Наконец, полицейским удалось его застрелить. Эту историю мы обсуждали с красноярцем Александром Когутом, и не случайно - это легендарный охотник, который поставил рекорд по количеству отстреленных волков: он сдал государству около 1400 шкур, а всего на его счету около 2000 хищников (в декабре этого года Когуту исполнилось 69 лет) (подробнее).