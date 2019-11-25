Красноярцев могут обязать убирать около своих домов и магазинов

Красноярцев собираются приучить убирать около своих магазинов, частных домов, гаражей… Завтра, во вторник, 26 ноября, новые правила благоустройства обсудят на публичных слушаниях.

В действующий документ предлагается внести изменения, а именно новое понятие – прилегающая территория. Как раз ее могут обязать приводить в порядок собственников. К слову, сейчас таким же образом корректируется и федеральный закон, подобные документы разрабатывают в каждом городе.

Когда изменения примут, владельцы домов, магазинов и сооружений должны будут следить за порядком не только на объекте, но и на окружающей его территории. В итоге получится, что бесхозных уголков, за которые никто не отвечает, попросту не останется.

Предполагается, что хозяева гаражей должны будут наводить чистоту на расстоянии 15 метров от стен строений, трансформаторных подстанций, частных домов (от забора), рекламных конструкций - пяти метров, а земельных участков (где нет строений) – 30.

У многоквартирных домов тоже будет прилегающая территория. Обеспечивать порядок на расстоянии 30 метров от границ придомового участка могут обязать управляющие компании.

КОНКРЕТНО

Публичные слушания будут 26 ноября в актовом зале департамента горхозяйства (Парижской коммуны, 25, 5-й этаж). Регистрация участников – с 14.00, начало – в 15.00.

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На неделю раньше назначенного – субботник в Красноярске проведут уже 20 апреля. На улице тепло, весь месяц по температуре будет выше нормы, поэтому, - решили в мэрии, - можно выходить на генеральную уборку! (подробности).

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