2019-04-03T11:37:26+03:00
Общество

Красноярские модели устроили «горячую» фотосессию на тему субботника: 12 вдохновляющих фото

И что осталось за кадром? [Эксклюзив kp.ru]
Елена ИВАНОВА
Поделиться:
Хотели бы на такой субботник?Хотели бы на такой субботник?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На неделю раньше назначенного – субботник в Красноярске проведут уже 20 апреля. На улице тепло, весь месяц по температуре будет выше нормы, поэтому, - решили в мэрии, - можно выходить на генеральную уборку!

Спортсменки, красавицы, комсомолки! Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортсменки, красавицы, комсомолки!Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии этого события «Комсомольская правда» - Красноярск устроила особенную фотосессию. Девушки-модели с тряпками, метелками, граблями и тележками, - это красиво! Это вдохновляет. Итак...

Сделаем город чище! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сделаем город чище!Фото: Мария ЛЕНЦ

На снимках – девушки из красноярской школы моделей Delux. Яна Аликина, Софья Кудрина, Лиза Гунт, Варвара Сычева и София Слащева.

Съемочная группа «Прима-ТВ» на фотосессии Фото: Мария ЛЕНЦ

Съемочная группа «Прима-ТВ» на фотосессииФото: Мария ЛЕНЦ

Что получилось на фото – вы увидите сами. А что осталось за кадром?

На снимках – девушки из красноярской школы моделей Delux Фото: Мария ЛЕНЦ

На снимках – девушки из красноярской школы моделей DeluxФото: Мария ЛЕНЦ

- На самом деле, несмотря на солнечные снимки, было очень холодно, - в основном из-за пронзительного ветра.

Всех желающих присоединиться к уборке ждем 20 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех желающих присоединиться к уборке ждем 20 апреляФото: Мария ЛЕНЦ

Но девчонки позировали так, что на снимках их мурашек никто не заметит. Правда, когда становилось уж совсем невмоготу, бегали греться в припаркованную рядом редакционную машину.

Яна Аликина, Софья Кудрина, Лиза Гунт, Варвара Сычева и София Слащева. Фото: Мария ЛЕНЦ

Яна Аликина, Софья Кудрина, Лиза Гунт, Варвара Сычева и София Слащева.Фото: Мария ЛЕНЦ

Переодевались, кстати, тоже в машине. Но хрупкие девочки смогли менять образы, даже уместившись в салоне впятером.

Полетаем! Фото: Мария ЛЕНЦ

Полетаем!Фото: Мария ЛЕНЦ

Сюжет об акции «Комсомолки» подготовила съемочная группа коллег «Прима-ТВ». Смотрите его сегодня, 3 апреля в 19.00 в выпуске новостей.

Не смотря на солнечную погоду, было очень ветрено и прохладно Фото: Мария ЛЕНЦ

Не смотря на солнечную погоду, было очень ветрено и прохладноФото: Мария ЛЕНЦ

Благодарим за помощь в организации съемок: управляющую компанию «Холмсервис». Именно они поделились с нами инвентарем. И дворик, где прошла фотосессия – тоже обслуживается «Холмсервисом».

Смотрите, как тут стало чисто Фото: Мария ЛЕНЦ

Смотрите, как тут стало чистоФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, желающие присоединиться к уборке в своем дворе 20 апреля также могут обратиться за необходимым инвентарем в свою управляющую компанию.

За помощь в организации съемок благодарим управляющую компанию «Холмсервис» Фото: Мария ЛЕНЦ

За помощь в организации съемок благодарим управляющую компанию «Холмсервис»Фото: Мария ЛЕНЦ

Отдельно благодарим отзывчивых работников ГорДК – культурного центра на Высотной. Здесь, как выяснилось, отличная костюмерная. И часть элементов для образов девушек мы взяли здесь. Спасибо!

«Комсомолка» желает всем с настроением поработать на субботнике 20 апреля!

Сюжет об акции «Комсомолки» смотрите у наших коллег «Прима-ТВ» 3 апреля в 19.00 Фото: Мария ЛЕНЦ

Сюжет об акции «Комсомолки» смотрите у наших коллег «Прима-ТВ» 3 апреля в 19.00Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией
Горы подделок под Reebok и Nike сбывали в Красноярске
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Бесплатную электричку для фанатов «Руки Вверх» запустили в Красноярске
«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара
«Нужна была перезагрузка»: глава Тувы попал в больницу с переутомлением
Застав мужа у разлучницы, женщина забила ее до смерти
Штормовой ветер продолжает бушевать в Красноярске
При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Красноярец высмеял парк на Мясокомбинате, и ему ответил мэр
Строительство уже действующего храма обсудили в Красноярске
Первая пошла! Бурая медведица Маша проснулась в «Роевом ручье» под Красноярском
На въезде Красноярск – Солонцы ограничили движение до октября
Следком закрыл дело о смерти заместителя председателя Заксобрания края Алексея Клешко
Назначен новый заместитель начальника краевого МВД
Фильм «После» покажут в Красноярске за неделю до премьеры
В Красноярске после капремонта открылась старейшая в городе библиотека
В Красноярске цепные псы напали на 9-летнего мальчика
По тонкому льду: росгвардеец, сотрудник УФСБ и прохожий спасли жизнь влюбленной паре, провалившейся в Енисей
«Валькирия ищет дом»: студентам-ветеринарам в лютые морозы подкинули погибающую кошку