Красноярские модели устроили «горячую» фотосессию на тему субботника: 12 вдохновляющих фото

На неделю раньше назначенного – субботник в Красноярске проведут уже 20 апреля. На улице тепло, весь месяц по температуре будет выше нормы, поэтому, - решили в мэрии, - можно выходить на генеральную уборку!

В преддверии этого события «Комсомольская правда» - Красноярск устроила особенную фотосессию. Девушки-модели с тряпками, метелками, граблями и тележками, - это красиво! Это вдохновляет. Итак...

Сделаем город чище!Фото: Мария ЛЕНЦ

На снимках – девушки из красноярской школы моделей Delux. Яна Аликина, Софья Кудрина, Лиза Гунт, Варвара Сычева и София Слащева.

Съемочная группа «Прима-ТВ» на фотосессииФото: Мария ЛЕНЦ

Что получилось на фото – вы увидите сами. А что осталось за кадром?

На снимках – девушки из красноярской школы моделей DeluxФото: Мария ЛЕНЦ

- На самом деле, несмотря на солнечные снимки, было очень холодно, - в основном из-за пронзительного ветра.

Всех желающих присоединиться к уборке ждем 20 апреляФото: Мария ЛЕНЦ

Но девчонки позировали так, что на снимках их мурашек никто не заметит. Правда, когда становилось уж совсем невмоготу, бегали греться в припаркованную рядом редакционную машину.

Яна Аликина, Софья Кудрина, Лиза Гунт, Варвара Сычева и София Слащева.Фото: Мария ЛЕНЦ

Переодевались, кстати, тоже в машине. Но хрупкие девочки смогли менять образы, даже уместившись в салоне впятером.

Сюжет об акции «Комсомолки» подготовила съемочная группа коллег «Прима-ТВ». Смотрите его сегодня, 3 апреля в 19.00 в выпуске новостей.

Не смотря на солнечную погоду, было очень ветрено и прохладноФото: Мария ЛЕНЦ

Благодарим за помощь в организации съемок: управляющую компанию «Холмсервис». Именно они поделились с нами инвентарем. И дворик, где прошла фотосессия – тоже обслуживается «Холмсервисом».

Смотрите, как тут стало чистоФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, желающие присоединиться к уборке в своем дворе 20 апреля также могут обратиться за необходимым инвентарем в свою управляющую компанию.

За помощь в организации съемок благодарим управляющую компанию «Холмсервис»Фото: Мария ЛЕНЦ

Отдельно благодарим отзывчивых работников ГорДК – культурного центра на Высотной. Здесь, как выяснилось, отличная костюмерная. И часть элементов для образов девушек мы взяли здесь. Спасибо!

«Комсомолка» желает всем с настроением поработать на субботнике 20 апреля!