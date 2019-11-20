Близкие убитой Галины Миненко – о ее поисках: «Половина видеокамер в городе оказались неработающими!»

Возле колонии номер 7 под Красноярском организован стихийный мемориал в память о Галине Миненко. Напомним, 29-летняя женщина, мастер бьюти-индустрии, пропала 15 ноября, а спустя 4 дня ее тело нашли неподалеку от заброшенной воинской части. По подозрению в убийстве задержан близкий друг, любимый человек Галины. Им оказался 31-летний Никита Ж., кинолог ГУФСИН. В среду 20 ноября суд решил оставить его под арестом на время следствия. Обвиняемый не возразил ни слова.

Ее любовника отправили в СИЗО на 2 месяцаФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем, в редакцию «КП» обратились близкие друзья Галины.

- В интернете в комментариях пишут такие вещи про Галину, что невозможно молчать, - говорят они. – Что она бегала за Никитой, доводила его, чуть ли не сама виновата. Она была спокойным добрым человеком, посмотрите хотя бы на то, сколько людей ее искало. Сколько переживало, и все мы до последнего не верили в плохое. Никто не знает, что случилось между ней и Никитой, никто не был свидетелем их ссоры, но убийство, такое жестокое, ничто не может оправдать. Уверены, она никого не преследовала, а что касается «любовницы», - да, у Ники ты появилась законная жена. Но с Галиной у них были долгие отношения, которые продолжились и после его свадьбы, да, но это тоже что-то значит. Она была близким для него человеком, уму непостижимо, как он мог так поступить. Мы просим всех проявить человечность. Не пишите о ней плохо, она была замечательным человеком. Ни она, ни кто-либо другой не заслужили такой трагической гибели. У нее могла бы сложиться прекрасная жизнь. Но кто-то решил, что может оборвать ее в один момент...

Никита работал кинологом ГУФСИНФото: Мария ЛЕНЦ

Еще, мы выражаем огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, и оказал помощь в поисках Галины, и не остался равнодушным к такому горю.

Родные так же рассказывают, что именно они настояли на допросе Никиты. С самого первого дня все знали, что он последний видел Галину:

Галина Миненко пропала вечером 15 ноябряФото: соцсети

- Мы неоднократно обращались к следователям, чтобы его допросили. Понятно, что у них есть свой регламент, но это произошло только на следующий день, и он сразу сознался.

Отдельный разговор, - говорят все, кто участвовал в поисках, - система «безопасный город». Большинство видеокамер, которые могли бы помочь найти машину Галины, оказались попросту неработающими. Собственно, на своем оранжевом Solaris она проехала полгорода. Но увидели машину только на одних видеокадрах. И то, камера оказалась частной, установленной на одном из магазинов...

Оспаривать решение судьи подозреваемый не сталФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

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