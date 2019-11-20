Во Всемирный день ребенка, 20 ноября, в 11.00 на базе пресс-центра медиахолдинга «Комсомольская правда» (г. Красноярск, ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция на тему «Обеспечение и защита экономических прав детей». В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью УФССП России по Красноярскому краю по взысканию алиментных платежей в пользу несовершеннолетних.

Обеспечение и защита экономических прав детей.

Спикеры мероприятия: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю — главный судебный пристав Красноярского края Виталий Сергеевич Васильев, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Юльевна Мирошникова, общественный помощник при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Альбина Дмитриевна Комович.

Для участия в мероприятии представителям средств массовой информации до 13.11.2019 необходимо направить наименование СМИ, ФИО представителей заявленного СМИ и вопросы по обозначенной теме по электронной почте press@r24.fssprus.ru, по возникшим вопросам звонить по тел. 222-01-74, 222-01-72.