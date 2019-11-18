2019-11-18T20:26:51+03:00
Происшествия

Разбил окно руками: в Красноярске замерзшего старшеклассника не пустили в школу погреться

Охранник вызвал подмогу, чтобы утихомирить хулигана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске следователи проверяют факт избиения росгвардейцами 17-летнего школьникаВ Красноярске следователи проверяют факт избиения росгвардейцами 17-летнего школьникаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске замерзшего старшеклассника не пустили в школу погреться. Тогда он разбил стеклопакет руками и забрался внутрь через окно. Охранник вызвал вневедомственную охрану. В том, что случилось после, теперь разбирается следственный комитет: 17-летний подросток обвинил силовиков в избиении.

В субботу 16 ноября занятия в школе № 65 на окраине Красноярска, в Черемушках, не проводились. Внутри нес свою вахту охранник. 17-летний ученик поднялся на крыльцо и стал дергать дверную ручку. Сказал, что замерз (в тот день было довольно прохладно, до -15) и потребовал впустить его погреться.

Вахтеру старшеклассник показался подозрительным, нетрезвым, уж больно глаза горели. Отправил его домой, от греха подальше, нечего ему по пустой школе гулять. А тот разозлился и принялся яростно бить оконные стеклопакеты – прямо руками. Порезался сильно, но все равно забрался в помещение.

Когда приехали сотрудники Росгвардии (их вызвал охранник), увидели следы крови на окне. Вызвали бригаду «Скорой помощи». Медики перевязали старшекласснику раны. Но и после этого нарушитель не угомонился. Напротив, начал оказывать сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, отбивался и попытался сбежать.

- Поскольку при задержании правонарушитель оказал активное сопротивление и не подчинялся законным требованиям сотрудников, к нему применили спецсредства, прокомментировали инцидент в Управлении Росгвардии.

Очевидцы утверждают, что силовики позволили себе бить школьника руками и ногами, а потом потащили в отдел полиции. Эту информацию и будет проверять следком. Известно, что после случившегося пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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