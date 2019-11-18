«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-18T11:59:52+03:00

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В воскресенье, 17 ноября, в школе №65 по Аральской случилось ЧП – сюда явился 17-летний ученик и начал ломиться в здание. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, парень устроил настоящий погром – разбил два стеклопакета голыми руками, весь изрезался. Утихомирить его охранник не смог, пришлось вызывать на помощь Росгвардию.

- Знаю этого мальчика, он второгодник, - рассказал один из учеников школы №65. – У нас говорят, что он что-то принял, но что – не известно. И точно я не знаю, что это именно так, ручаться не могу.

В любом случае, чтобы утихомирить дебошира росгвардейцам пришлось применить силу. Очевидцы сообщают, что его били руками и ногами. После всего этого подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В Росчгвардии и Следкоме проводят проверку инцидента и пообещали прокомментировать ситуацию позже. В школе от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU