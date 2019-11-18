Приглашаем вас 18 ноября в 12:00 на пресс-конференцию, в ходе которой будет анонсировано открытие крупнейшего бесплатного мероприятия для предпринимателей в Красноярском крае – форума «Мой бизнес».

Форум Мой Бизнес .

Откроет пресс-конференцию министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Евгеньевич Васильев. В своем выступлении он расскажет о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Генеральный директор Агентства развития бизнеса Александр Сергеевич Граматунов расскажет о новом сервисе оказания услуг предпринимателям — площадке «Мой бизнес».

Важной составляющей пресс-конференции станет презентация форума «Мой бизнес», который пройдет в Красноярске 25 ноября. Подробно об этом событии расскажет вице-президент университета «Синергия» Ольга Александровна Грищенко.

Форум «Мой бизнес» состоится на площадке Гранд Холл Сибирь и соберет более 1500 человек. К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, а также лидеры мнений, действующие предприниматели. В режиме нон-стоп на сцене выступят эксперты, которые расскажут о действующих мерах государственной поддержки, поделятся с гостями опытом становления бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией. Ключевая цель подобных мероприятий – дать аудитории мотивацию для старта и последующего развития своего дела, а также сформировать положительный образ предпринимателя.

Аналогичные Федеральные форумы уже охватили крупнейшие регионы страны и собрали полные залы в Иванове, Светлогорске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чите, Казани, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и Челябинске.

Всего в рамках Нацпроекта запланировано проведение 25 предпринимательских форумов «Мой Бизнес».

Подробнее о форуме «Мой Бизнес» в Красноярске можно узнать на сайте https://мойбизнес.рф/events/krasnoyarsk

Стать слушателем может любой желающий. Для этого достаточно бесплатно зарегистрироваться на сайте мероприятия.