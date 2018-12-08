2018-12-08T15:38:34+03:00
Происшествия

В Красноярске на Свердловской под корень спиливают деревья

Горожане недоумевают: зачем?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Свердловской пол корень спиливают деревьяВ Красноярске на Свердловской пол корень спиливают деревьяФото: Александр СИВИРИН
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В Красноярске на Свердловской вырубают деревья. Причем это не санитарная вырубка или зачистка. Под корень спиливают вполне себе крепкие и здоровые тополя. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев: «Глупость. Или, по меньшей мере, отсутствие логики. Со вчерашнего дня на улице Свердловской (в районе гипермаркета «Лента») активно вырубают деревья. Даже не обрезают, в именно вырубают, чтобы весной, якобы, высадить новые. Я, честно говоря, не понимаю таких действий – аварийными деревья не были. Возможно, требовали обрезки. Но чтобы вырубать...»

Причем делается это не только у «Ленты», но и рядом с жилыми многоэтажками. Кто отдал такое задание – пока непонятно. Наверняка, кто-то из чиновников. Какие цели и задачи они преследуют – вот вопрос. Можно предположить, что кто-то решил таким образом зачистить гостевую трассу Универсиады. Но не перестарались ли – как в случае со сквером на 9 мая? Напомним, там в августе вырубили десяток берез и лиственниц. А после того, как общественность устроила скандал, мэрия уволила чиновника, отдавшего приказ.

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