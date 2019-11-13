2019-11-13T18:47:32+03:00
Общество

Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в регионе

Впервые за последние 10 лет краевой бюджет принят без дефицита
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Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в регионеАлександр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в регионеФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс внес пакет поправок в проект бюджета региона на ближайшие три года под рабочим названием «Енисейская Сибирь: Новое качество жизни». Шаг значимый и основанием для поправок стало финансовое положение края – его удалось существенно улучшить в 2019 году. Так, прирост по доходам достиг рекордных значений – 30 миллиардов рублей. За счет этого удалось беспрецедентно нарастить и расходную часть бюджета – по итогам года она должна составить 254,5 миллиардов рублей.

Впервые за последние почти 10 лет краевой бюджет принят без дефицита. Долг региона перед коммерческими банками в течение года снижен на 20 миллиардов. Этому способствовали несколько условий. Во-первых, благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках. Во-вторых, взвешенная бюджетная политика краевой власти на протяжении последних лет. В третьих, качественная работа Губернатора и Правительства края с федеральным центром. Наконец, эффективные переговоры с предприятиями – крупными налогоплательщиками, а также взаимодействие с муниципалитетами в части наращивания их собственных доходов.

Как отметил в выступлении Александр Усс, в настоящее время главная задача – повышение качества жизни людей, в первую очередь в территориях нашего края:

- Этот год мы объявили Годом территорий, и последующие годы, я надеюсь, тоже, – подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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