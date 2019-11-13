Врач-неонатолог Маргарита Беляева о своей работе: «В экстренных ситуациях именно ты должен спасать жизнь малышей!»

Маргарита Беляева участвует в проекте «Клиника года - 2019» в номинации «Старт в профессии». Сейчас Маргарите 28 лет, из которых общий медицинский стаж восемь лет. Подрабатывать медсестрой она начала, будучи студенткой университета. Два года, как доктор. Сейчас работает врачом-неонатологом в КГБУЗ «Красноярский краевой перинательный центр №2» сразу в двух отделениях: в детской реанимации и в отделении патологии новорожденных недоношенных детей. О тонкостях своей работы она рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск:

Врач-неонатолог Маргарита Беляева Фото: КГБУЗ «Красноярский краевой перинательный центр №2»

- Конечно, недоношенных малышей консультируют и узкие специалисты, - говорит Маргарита Беляева. - Но в экстренных ситуациях именно ты должен спасать им жизнь. Нужно быть и хорошим психологом для мамы такого ребенка. Сейчас для выхаживания таких малышей создано все. Малышей помещают в специальные кувезы, где заранее подобраны влажность и температура в соответствии с массой тела и сроком гестационного возраста ребенка.

По каким причинам дети рождаются раньше положенного времени? Это – стрессы матери, инфекционные процессы, экология. Пока, к сожалению, каких-то статистических данных по этому поводу нет. От рождения недоношенного ребенка не застрахована ни одна женщина. Не нужно бояться этого, сейчас недоношенные малютки выхаживаются, основываясь на опыте Красноярского перинатального центра, который занимается этим более пяти лет. Не буду отрицать, что это – особые мальчики и девочки, им нужны определенный подход и внимание.

Родители безмерно благодарны лечащему врачу Фото: КГБУЗ «Красноярский краевой перинательный центр №2»

Год назад у нас появилась тройня – все мальчики. Роды планировались провести в Красноярске, но так получилось, что женщина из Назарова поступила к нам. Я очень волновалась за малышей, тройня в моей практике была впервые. На момент рождения старший, а он появился лишь на минуту раньше остальных, весил 2200 граммов, средний – 1900, младший – 1460. Мы имели право, по показаниям здоровья, выписать двоих старших и маму, но делать этого не стали специально. В этом случае младшему малышу было бы тяжело психологически, да и матери было бы трудно постоянно ездить из Назарова в Ачинск. Я стала лечащим врачом тройняшек. Терпеливо дожидались, когда младший ребенок наберет вес в кувезе. Родители назвали его Александром, а мы шутливо – Сан Санычем. Было очень приятно, когда, забрав всех троих из центра, супруги отметили профессионализм врачей, выразив отдельную благодарность заведующей родовым отделением Кларе Владимировне Волковой и мне.

Год назад на свет появилась тройня – все мальчики Фото: КГБУЗ «Красноярский краевой перинательный центр №2»

740 граммов! С таким весом родился самый маленький ребенок в моей практике. Махонькие, но новорожденные весом до килограмма тоже поддаются терапии. Технологии не стоят на месте. Недоношенные дети сразу попадают в реанимацию. Те, которые рождаются до срока беременности 34 недели и весом менее 2 килограммов, так как у них есть проблемы с дыханием. Когда их состояние нормализируется, и они начинают дышать самостоятельно, то переводим в отделение патологии недоношенных детей, откуда и выписываем домой.

Выписка тройняшек Фото: КГБУЗ «Красноярский краевой перинательный центр №2»

Новорожденные не могут сохранить в памяти доктора, который спас их. Но ничего страшного! Я от этого не расстраиваюсь. Что смогли, то сделали, чтобы маленький человек жил дальше. Достаточно благодарностей от родителей.

СПРАВКА КП

Профессия врача-неонатолога впервые зарегистрирована в России в 1987 году и сейчас набирает обороты. Слово «неонатология» переводится с латинского, как «новая жизнь». Эти врачи занимаются выхаживанием и обследованием новорожденных и недоношенных детей.

Проголосовать за Маргариту Беляеву можно на странице проекта «Клиника года-2019» номинация «Старт в профессии» по этой ссылке.