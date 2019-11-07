В Якутии на пилота, усадившего за штурвал подругу, завели уголовное дело

В Якутии завели уголовное дело на пилота, который на высоте нескольких тысяч метров над землей устроил курсы пилотирования своей подруге. Так что теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за то, что подвергал опасности жизнь и здоровье своих пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741937" frameborder="0"></iframe> Пилот посадил за штурвал самолета девушку.

Напомним, что случилось это еще 31 августа. Самолет Ан-24 (или Ан-26) из Якутска в Багатай (Саккырыр). Расстояние по прямой – 180 километров, для «Анушки» это минут 25 лета. Командир корабля взял на борт свою подругу. И усадил ее за штурвал самолета. И пока 33-летняя «летчица» входила в роль, снимал ее на телефон. А чтобы придать колорита, захватил в объектив и вид из окна.

Так бы и осталось это видео в личном архиве, но пилот переслал его своей подруге, а та решила похвастаться на «Инстаграме» (ох уж эти социальные сети). Выставила видео в начале ноября, буквально через день разразился скандал. К слову, еще до того, как «летчица» удалила свой аккаунт, кое-какие ее фотографии успели растиражировать. Возможно, этот случай был не единичным?

В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которая осуществляет пассажирские перевозки по этому направлению, начали собственную проверку. Если факты подтвердятся, то летать в ближайшие годы пилот сможет только в качестве пассажира.

- Существует строгий регламент: никто из посторонних не может находиться в кабине пилотов, - сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь компании «ИрАэро» Николай Бессонов.

Многие обратили внимание, что самолет летел на автопилоте, когда за штурвалом сидела подруга пилота. Вроде как «ничего же страшного не произошло, ну посидела немного, подержалась за руль» - написал кто-то в социальных сетях. В связи с этим хочется вспомнить трагедию 25-летней давности, которая произошла в Кемеровской области, под Междуреченском, в марте 1994 года. О ней тогда долго писали все газеты и сообщали телеканалы.

Лайнер Airbus A310 совершал перелет из Москвы в Гонконг, на борту находились 75 человек (в том числе иностранцы). Командир включил автопилот и решил поразвлечь своих детей – посадил за штурвал сначала 13-летнюю дочь, затем 15-летнего сына. Девочка сидела спокойно, а вот сыну захотелось почувствовать себя в роли летчика по полной. Движением штурвала он отключил автоматическое пилотирование. В результате лайнер потерял управление, вывести его из глубокого штопора не смогли ни командир корабля, ни второй пилот. Все, кто находился на борту, погибли.

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