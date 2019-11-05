«Куда полетела, красавица!»: самолет с подругой командира за штурвалом мог лететь на автопилоте

Вопиющий случай произошел в Якутии. Пилот АН-24, выполнявшего рейс Якутск – Багатай (Саккырыр), как говорится, дал порулить самолетом своей подруге. Произошло все еще 31 августа, но видео обнародовали значительно позднее, в ноябре. К слову, сделала это сама 33-летняя «летчица» - слила свой тест-драйв, чтобы похвастать знакомым. Друзья отреагировали: «Куда полетела, красавица!» А теперь этот вопрос задает и Восточно-Сибирский СК на транспорте – возлюбленному девушки. Следователей удивила беспечность пилота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741937" frameborder="0"></iframe> Пилот посадил за штурвал самолета девушку.

- Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути! – командует он действиями подруги.

- Почему я не могу попасть? – интересуется «летчица», показывая на навигационную панель.

- Ну, я не знаю, почему ты не можешь попасть.

Куда стремится попасть девушка – теперь уже не суть. А вот ее приятель точно попал – под проверку.

Аэропорт Саккарыр. Фото: Владимир ВЛАСОВ // RussianPlanes.NET

- По предварительным данным, девушка допущена к управлению воздушным судном Ан-24 по маршруту Якутск-Саккырыр без соответствующих разрешительных документов, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель Восточно-Сибирского СК на транспорте Екатерина Пляскина.

Параллельно и авиакомпания ведет свою проверку, правда, там сомневаются, их ли это пилот и борт.

- В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок, - заявил пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов.

По нашим данным, самолет, о котором идет речь, выпущен в 1979 году. «ИрАэро» эксплуатирует его с 2013 года. В 1999 году после аварийной посадки в Ухте, - не вышла правая стойка шасси, он был восстановлен.

«Молодежь помешалась на этих инстаграммах»

Тем временем, на профессиональных форумах инцидент обсуждают авиаторы. По мнению профессиональных летчиков, девушка не управляет самолетом, он идет на автопилоте, она лишь держится за штурвал. Что, впрочем, не умаляет вины экипажа.

«КВС дурак снял, дважды дурак - что отдал видео ей. Вполне возможно, под очень честное слово в интернет не выкладывать. Девушка захотела покрасоваться и лайков и всё-таки выложила. Как итог, у кого-то теперь будет полная ... огурцов от всех инстанций».

АН-24 компании ИрАэро. Фото: Евгений УШАКОВ // RussianPlanes.NET

«Ваш предполагаемый сценарий, видится мне близким к истине. Молодежь ведь совсем на этих инстаграммах свихнулась. Вот и дожили. Хотя там и видно, что девица просто «трогала» штурвал при включенном АП».

«Даже если она там ничего не трогала, вины экипажа это не умаляет. Транспортному прокурору только факта нахождения за штурвалом уже достаточно».

СПРАВКА «КП»

АО Авиакомпания «ИрАэро» — авиакомпания базируется в международном аэропорту Иркутска. Дополнительные аэропорты – Новосибирск, Магадан, Якутск, Владивосток и Благовещенск.

Ан-24, о котором идет речь, вмещает до 52 пассажиров, 3-5 членов экипажа. Это турбовинтовой пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости. Его грузоподъёмность составляет 6500 кг

Скорость полета 460 км/ч, дальность полета – 1 850 километров.

В 2011 году, 8 августа, Ан-24РВ (но с другим бортовым номером) авиакомпании «ИрАэро» во время рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Хабаровск в Благовещенске из-за сложных погодных условий отклонился от линии посадки и столкнулся с деревьями за 75 метров до торца и правее линии взлетно-посадочной полосы на 250 метров. Самолет развернуло на 90 градусов, подломилась правая опора шасси, но, к счастью, несколько человек получили лишь незначительные травмы.