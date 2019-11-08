Курение увеличивает риск возникновения внематочной беременности

Во время внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка закрепляется в маточной трубе или в брюшной полости. Это серьезная угроза здоровью и жизни женщины. Несмотря на серьезные достижения в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, проблема внематочной беременности по-прежнему сохраняет свою актуальность. О том, как ее вовремя распознать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» (107.1 FM) рассказала Евгения Сивова, заместитель главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», участник номинации «Старт в профессии» в проекте «Клиника года - 2019».

- Евгения Николаевна, по какой причине может наступить внематочная беременность?

- Внематочная беременность – это патологическое состояние, когда имплантация плодного яйца происходит вне полости матки. Это может происходить в маточных трубах, на яичнике, в брюшной полости. Характеристики разные и формы разные. Наиболее распространенная – трубная беременность, как мы ее называем внематочная беременность. Частота внематочных беременностей от всех беременностей составляет один процент. На данный момент частота внематочных беременностей, к сожалению, увеличивается.

- С чем это связано?

- Выделяют факторы риска для внематочной беременности. Это, прежде всего, инфекции передающиеся половым путем. Одна из них – хламидиоз. Его излечить практически невозможно. Это внутриклеточный паразит, который вредит реснитчатому эпителию маточных труб, который участвует в переносе яйцеклетки из маточной трубы в полость матки. При нарушении этого реснитчатого аппарата реснички не выполняют свою функцию. И плодное яйцо остается там, где оплодотворилось. А мы знаем, что оплодотворение происходит не в матке. На возникновении внематочной беременности могут повлиять также воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе (хронические). Операции на маточных трубах и придатках. Стерилизация, хотя это относится к методам контрацепции, но может быть фактором риска, если были какие-то дефекты. Внутриматочная контрацепция увеличивает фактор риска в пять раз. Бытует такое мнение, что прием комбинированных оральных контрацептивов является фактором риска. Это неправда! Еще один момент интересный: фактор риска – это само бесплодие. Внематочная беременность приводит к бесплодию, а бесплодие более двух лет является фактором риска для развития внематочной беременности. Такие «ножницы» получаются.

- Какие симптомы указывают на то, что у женщины внематочная беременность?

- Когда имеется положительный тест на беременность, есть задержка и в срок ожидаемой менструации появляются какие-то кровянистые выделения из половых путей. Внешне похоже на месячные. Но не в том объеме. Женщина понимает, что что-то не так. На это нужно обратить внимание. При внематочной беременности тест всегда положительный, несмотря на то, что плодное яйцо находится вне полости матки. Продуцируются клетки и уровень гормонов повышается. Есть такой гормон - хорионический гонадотропин, он как раз и определяется в сыворотке крови. Его еще называют уровень ХГЧ. Он берется дважды. Сравнивая в динамике два результата, мы смотрим прирост хорионического гонадотропина. Если значение увеличивается в два или более раз, то можно говорить, что это, скорее всего, маточная беременность. На самом деле это сложная диагностика.

- Означает ли это, что даже врачи не сразу могут определить внематочную беременность?

- Есть косвенные признаки, которые мы в совокупности совмещаем в одну картину. Анализируем, смотрим, что по УЗИ, какой уровень ХГЧ. И только потом можем предположить, что вероятность внематочной беременности здесь высока. Женщина может испытывать дискомфорт, боли внизу живота, четкой локализации они не имеют. Но когда беременность прерывается, боли усиливаются. Это очень серьезная ситуация. С такими жалобами пациентки часто и поступают. Поэтому если что-то настораживает женщину, то мы на это ориентируемся. Хотя каждый организм очень индивидуален и уникален. Каждый по-разному реагирует. У нас были случаи, что большая кровопотеря, но пациентка говорит, что ничего не беспокоит. Прервавшаяся внематочная беременность несет определенные последствия для здоровья женщины, как в социальном плане, так и ее репродуктивной функции. Сопровождается это все внутрибрюшным кровотечением. Возрастают риски, так называемой, материнской смертности.

- Какая медицинская помощь оказывается при внематочной беременности?

- Внематочная беременность – это только оперативное лечение! Ни о каком консервативном лечении речь не идет. Лапароскопия - это золотой стандарт, основная операция, которая проводится. Она малоинвазивная и щадящая для здоровья женщины. На данный момент в нашем учреждении 97 процентов операций проводится путем лапароскопии. Существуют определенные клинические рекомендации, на которые мы опираемся, когда ставится вопрос о сохранении маточной трубы. Если плодное яйцо, находящееся в маточной трубе, не прорастает до серозного покрова, то мы сохраняем репродуктивный орган, чтобы повысить шансы для наступления беременности. Поэтому чем быстрее женщина обратится в стационар, тем быстрее мы проведем лапароскопию и больше возможности, что удастся сохранить трубу.

- Как не допустить наступления внематочной беременности, существуют какие-то рекомендации?

- Это, конечно, профилактика факторов риска, которые вызывают внематочную беременность. Барьерный метод контрацепции поможет избежать болезней, передающихся половым путем. Перед планированием беременности необходимо обследоваться. Для этого необходимо сдать большой спектр анализов. Кстати, интересный факт – курение сигарет более 20 в день увеличивает риск наступления внематочной беременности в четыре раза. В то же время, если пациентка бросает курить, то снижается в полтора раза. Это доказанная информация, поэтому бросать курить необходимо.

- Что делать, если уже была внематочная беременность?

- Таких пациенток мы подготавливаем, берем на особый контроль. Пролечиваем, проводим курсы противовоспалительной терапии, назначаем специальное лечение, чтобы улучшить эндометрий. Но стопроцентных гарантий на то, что внематочная беременность не наступит, никто дать не может. Если была удалена маточная труба после внематочной беременности, то данные пациентки могут рассчитывать на проведение репродуктивно-вспомогательных технологий. Но и при ЭКО может возникнуть внематочная беременность. Сейчас в меньшей степени такая ситуация встречаются, потому что изменились протоколы вспомогательных репродуктивных технологий. Раньше могло возникнуть сочетание внематочной и маточной беременности, поскольку подсаживали по 2-3 эмбриона. Сейчас подсаживают по одному. Риск снижается, но остается. Это зависит от состояния второй внематочной трубы, если она осталась. Если обе трубы удалены, то никакой внематочной беременности не может быть.

Что лично от себя могу посоветовать? Мужчинам и женщинам бережнее относиться к своему здоровью.

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