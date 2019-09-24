2019-09-24T12:47:09+03:00
Здоровье

Евгения Сивова еще в школе знала, что будет врачом

Заместитель главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», участник номинации «Старт в профессии»
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Евгения Сивова, заместитель главного врача по медицинской части Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»Евгения Сивова, заместитель главного врача по медицинской части Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
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Сивовой Евгении Николаевне еще нет и 35 лет, но она уже много добилась в медицине. За 9 лет работы в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» показала себя настоящим профессионалом. Прошла карьерный путь от врача-акушера-гинеколога до заместителя главного врача по медицинской части. Написала и защитила кандидатскую диссертацию и даже получила патент!

Евгения Николаевна с детства проявляла интерес к медицине. Уже в 8 классе четко знала, что хочет быть именно акушером-гинекологом.

В 2008 году стала выпускницей красноярского медицинского университета (ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России). Освоила специальность «Лечебное дело». В 2010 году окончила клиническую ординатуру на кафедре перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета. За время обучения в ординатуре увлеклась научной работой. Неоднократно участвовала в конференциях, выступала с докладами.

Начала работать в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» тоже с 2010 года. Успешно освоила технику операций лапаротомным и влагалищным доступами, а также малые операции на женских половых органах, усовершенствовала технику операций лапароскопическим доступом, технику выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии. В 2015 году аттестационной комиссией присвоена первая квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология».

Евгения Николаевна написала и защитила кандидатскую диссертацию и даже получила патент Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Евгения Николаевна написала и защитила кандидатскую диссертацию и даже получила патент Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

В 2016 году в рамках мастер-класса на базе Красноярской межрайонной клинической больницы № 4» Евгения Сивова выступила в качестве переводчика и ассистента на операциях профессору из Германии PD Dr. WolfgangZubke. После этого ее пригласили на стажировку в Университетскую клинику (Тюбинген, Германия), где она приобрела уникальный опыт работы с иностранными коллегами.

На базе Сибирского федерального университета Евгения Николаевна прошла обучение в Высшей школе управления и бизнеса Института экономики, управления и природопользования по Программе подготовки управленческих кадров. 15 июня 2018 года получила диплом о профессиональной переподготовке.

С сентября прошлого года является ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

С января 2019 года вступила в должность заместителя главного врача по медицинской части.

- За время работы Евгения Николаевна зарекомендовала себя как дисциплинированный и трудолюбивый работник, - рассказали в пресс-службе КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4». – Она всегда принимает продуманные, квалифицированные, профессиональные решения. Требовательность к себе, чуткость к людям, энтузиазм, принципиальность и высокая ответственность - вот основные черты, которые характеризуют стиль ее работы.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, 71.

По телефону: 8-391 218 18-92, 8-391 218 07-33, 8-391 218 07-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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