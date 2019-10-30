Больше всех пострадало правобережье: в Красноярске устраняют последствия непогоды

Для красноярских коммунальщиков выдались беспокойные сутки, им пришлось устранять последствия сильного ветра в городе. Непогода началась около 11 часов дня 29 октября. И почти сразу же в диспетчерскую службу 005 стали поступать первые сообщения от горожан о последствиях штормового ветра. За первые 4 часа было принято 23 звонка. Чаще всего – жалобы на поваленные деревья, ограждения и рекламные щиты. Все службы были переведены на усиленный режим работы, выезжали на места без промедления, - сообщают в департаменте городского хозяйства Красноярска.

- В первую очередь от порывов ветра пострадали сети электроснабжения. В нескольких местах оборвало провода и целые дома погружались в темному, но энергетики с этим справились оперативно. Пришлось выпиливать и уносить поваленные деревья на улицах Щербакова, Малая, между Заводским и Транспортным проездом, на Затонской и Семафорной. В основном это тополя, они достаточно хрупкие под натиском сильного ветра. Были повреждены строительные заборы на Горького и Комсомольском. Причем коммунальщики отметили, что самое большое количество жалоб поступило из Советского и Ленинского районов.

- По сравнению с ситуациями во время сильных ветров, которые обычно бывают в городе осенью, в этот раз положение более спокойное. Так, в прошлом году во время ноябрьских ветров диспетчеры службы 005 приняли около 7 тысяч звонков, - рассказывает пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Обо всех проблемах и повреждениях красноярцы по-прежнему могут сообщить в диспетчерскую службу 005 (по телефонам 005 или 223-85-05) или администрацию своего района. Это ускорит работу по устранению последствий. Всю информацию диспетчеры передадут в соответствующие службы и управляющие организации.