Шторм в Красноярске: пробки, поваленные деревья и летающие крыши

На Красноярск, центральные и южные районы края обрушилась стихия. Скорость ветра, по данным спасателей, может достигать - 25 метров в секунду. В крае уже есть пострадавшие,. Напомним, днем 29 октября в центре Ужура штормовым ветром сорвало крышу павильона. 600 метровая конструкция рухнула на тротуар, где в это время находились две женщины. Обе они получили серьезные травмы. В Шарыпово на припаркованные машины с людьми завалился старый тополь-гигант. Только по счастливой случайности никто не пострадал. В Ачинске ветер опрокинул остановку, и теперь она лежит. Не исключено, что ее вообще сдует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740761" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Красноярске. Видео: Андрей ГРИГОРЬЕВ.

Красноярск не отстает. На Говорова, 38 дерево упало на автомобиль.

Дерево на Говорова, 38 в Красноярске Фото: ЧП-Красноярск

Солнечный. На 60 лет образования СССР, 20 последствия от ветра более серьезные. На машину упала часть крыши.

60 лет образования СССР, 20 Фото: наш мкр Солнечный

На Красрабе водители выстроились в гигантскую пробку из-за того, что ветром прямо на проезжую часть принесло обломки крыши.

Щит на Красрабе упал прямо на машины Фото Андрей Григорьев

- Щит сорвался с крыши, - пишет в соцсетях журналист Андрей Григовьев, ставший свидетелем падения. - Перегородил Красраб, покорежил автомобили.

Деревья, завалившие людей в машинах в Шарыпово Фото: соцсети

В городе то тут, то там гудят сирены «скорой помощи». Между тем, спасатели не обещают, что в ближайшие сутки ветер утихнет. Стихия задержится. 30 октября также обещают дождь, нег и штормовой ветер.

Дымовая труба в Хакасии Фото: соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Хакасии минувшей ночью на муниципальной котельной №5 села Белый Яр из-за штормового ветра обрушилась дымовая труба. Теплоснабжение поселка не нарушено, котельная работает в штатном режиме.

Единый телефон спасения: 112