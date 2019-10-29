2019-10-29T14:33:01+03:00
Происшествия

Шторм в Красноярске: пробки, поваленные деревья и летающие крыши

По данным спасателей, в ближайшие сутки ветер не стихнет [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Летающая крыша на Красрабе Фото: Андрей ГригорьевЛетающая крыша на Красрабе Фото: Андрей Григорьев
Изменить размер текста:

На Красноярск, центральные и южные районы края обрушилась стихия. Скорость ветра, по данным спасателей, может достигать - 25 метров в секунду. В крае уже есть пострадавшие,. Напомним, днем 29 октября в центре Ужура штормовым ветром сорвало крышу павильона. 600 метровая конструкция рухнула на тротуар, где в это время находились две женщины. Обе они получили серьезные травмы. В Шарыпово на припаркованные машины с людьми завалился старый тополь-гигант. Только по счастливой случайности никто не пострадал. В Ачинске ветер опрокинул остановку, и теперь она лежит. Не исключено, что ее вообще сдует.

Последствия урагана в Красноярске. Видео: Андрей ГРИГОРЬЕВ.

Красноярск не отстает. На Говорова, 38 дерево упало на автомобиль.

Дерево на Говорова, 38 в Красноярске Фото: ЧП-Красноярск

Дерево на Говорова, 38 в Красноярске Фото: ЧП-Красноярск

Солнечный. На 60 лет образования СССР, 20 последствия от ветра более серьезные. На машину упала часть крыши.

60 лет образования СССР, 20 Фото: наш мкр Солнечный

60 лет образования СССР, 20 Фото: наш мкр Солнечный

На Красрабе водители выстроились в гигантскую пробку из-за того, что ветром прямо на проезжую часть принесло обломки крыши.

Щит на Красрабе упал прямо на машины Фото Андрей Григорьев

Щит на Красрабе упал прямо на машины Фото Андрей Григорьев

- Щит сорвался с крыши, - пишет в соцсетях журналист Андрей Григовьев, ставший свидетелем падения. - Перегородил Красраб, покорежил автомобили.

Деревья, завалившие людей в машинах в Шарыпово Фото: соцсети

Деревья, завалившие людей в машинах в Шарыпово Фото: соцсети

В городе то тут, то там гудят сирены «скорой помощи». Между тем, спасатели не обещают, что в ближайшие сутки ветер утихнет. Стихия задержится. 30 октября также обещают дождь, нег и штормовой ветер.

Дымовая труба в Хакасии Фото: соцсети

Дымовая труба в Хакасии Фото: соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Хакасии минувшей ночью на муниципальной котельной №5 села Белый Яр из-за штормового ветра обрушилась дымовая труба. Теплоснабжение поселка не нарушено, котельная работает в штатном режиме.

Единый телефон спасения: 112

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24