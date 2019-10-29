Шторм в Красноярске: пробки, поваленные деревья и летающие крыши
На Красноярск, центральные и южные районы края обрушилась стихия. Скорость ветра, по данным спасателей, может достигать - 25 метров в секунду. В крае уже есть пострадавшие,. Напомним, днем 29 октября в центре Ужура штормовым ветром сорвало крышу павильона. 600 метровая конструкция рухнула на тротуар, где в это время находились две женщины. Обе они получили серьезные травмы. В Шарыпово на припаркованные машины с людьми завалился старый тополь-гигант. Только по счастливой случайности никто не пострадал. В Ачинске ветер опрокинул остановку, и теперь она лежит. Не исключено, что ее вообще сдует.
Последствия урагана в Красноярске. Видео: Андрей ГРИГОРЬЕВ.
Красноярск не отстает. На Говорова, 38 дерево упало на автомобиль.
Дерево на Говорова, 38 в Красноярске Фото: ЧП-Красноярск
Солнечный. На 60 лет образования СССР, 20 последствия от ветра более серьезные. На машину упала часть крыши.
60 лет образования СССР, 20 Фото: наш мкр Солнечный
На Красрабе водители выстроились в гигантскую пробку из-за того, что ветром прямо на проезжую часть принесло обломки крыши.
Щит на Красрабе упал прямо на машины Фото Андрей Григорьев
- Щит сорвался с крыши, - пишет в соцсетях журналист Андрей Григовьев, ставший свидетелем падения. - Перегородил Красраб, покорежил автомобили.
Деревья, завалившие людей в машинах в Шарыпово Фото: соцсети
В городе то тут, то там гудят сирены «скорой помощи». Между тем, спасатели не обещают, что в ближайшие сутки ветер утихнет. Стихия задержится. 30 октября также обещают дождь, нег и штормовой ветер.
Дымовая труба в Хакасии Фото: соцсети
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Хакасии минувшей ночью на муниципальной котельной №5 села Белый Яр из-за штормового ветра обрушилась дымовая труба. Теплоснабжение поселка не нарушено, котельная работает в штатном режиме.
Единый телефон спасения: 112
ИСТОЧНИК KP.RU