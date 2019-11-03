«Не ответила на знаки внимания»: в Красноярском крае пациентка с кухонным ножом напала на врача

На врача-эндокринолога набросилась с кухонным ножом 79-летняя пациентка. Этот случай произошел 30 октября в районной больнице Енисейска (Красноярского края). А вскоре следователи рассказали, что толкнуло бабушку на отчаянный шаг. По словам начальника Енисейского межрайонного следственного отдела следственного комитета России по краю и Хакасии Александра Келлермана, пациентка оказывала врачу Наталье Тененбаум... личные знаки внимания.

- Признавалась: медик вызывала у нее чувство симпатии. И в поликлинику она пришла, чтобы выяснить как раз межличностные отношения. Однако, по мнению пожилой женщины, на ее знаки внимания врач не ответила.

От случившегося все в шоке. Фото: предоставлено МО МВД России "Енисейский".

Кроме того, была еще одна причина. В феврале врач сделала пациентке укол. Та ждала, что ее состояние улучшится, но этого не произошло. В итоге женщина пришла в поликлинику не по записи. Дождалась, пока врач выйдет из кабинета, направилась за ней в туалет. А там начала угрожать, достала нож, который принесла с собой.

Началась потасовка. И пациентка успела порезать врачу руку и шею. Благо подоспели очевидцы, другие посетители больницы. Они успели остановить нападавшую, защитили врача, - рассказал Александр Келлерман нашим коллегам из издания «Енисейская правда».

Тот самый нож. Фото: предоставлено МО МВД России "Енисейский".

На следующий день после ЧП материалы передали в следком для проверки с мотивировкой «Усмотрение признаков покушения на убийство». Однако выяснилось: желания убивать у пациентки не было. Поэтому материалы вернули в полицию, это их подследственность. Будет проведена психиатрическая экспертиза, она определит, была ли женщина вменяема.

Кстати, сын пострадавшей заявил: бабушка преследовала его мать несколько месяцев. Подкарауливала ее у дома, пыталась пообщаться. Никакие уговоры результатов не дали. Но в полицию сообщать не стали – из жалости.

Распоротый ножом халат врача. Фото: предоставлено МО МВД России "Енисейский".

P.S. На самом деле в этой истории больше вопросов, чем ответов. Коллеги врача подчеркивают: дело действительно в личных отношениях, а не в рабочих моментах. Некоторые паблики уже успели записать старушку в представительницы нетрадиционной ориентации. Так и объявили: «клеилась» де к врачу. Между тем такую версию большинство пользователей считает бредовой. «Возможно, бабушка просто страдала от одиночества или – как вариант – была не в себе», - предполагают они.

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