2019-11-01T11:09:51+03:00
Происшествия

В Енисейске пациентка больницы напала с кухонным ножом на врача-эндокринолога

Полиция проводит проверку ЧП
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Нападавшую доставили в отделНападавшую доставили в отделФото: Мария ЛЕНЦ
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На приеме в районной больнице Енисейска накануне произошло ЧП, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. 79-летняя пациентка кинулась с ножом на врача-эндокринолога. Случилось все 30 октября.

- Пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Пострадавшая смогла оказать сопротивление.

Пока не известно, получила ли врач травмы и какие. В дальнейшем медики вызвали подмогу, и прибывшие на место полицейские скрутили нападавшую. Сейчас женщина находится в отделе - выясняют причины ее поведения. О них подробнее пока не сообщается. Вариантов масса: мог быть и конфликт с врачом, могло к инциденту привести и нестабильное состояние пожилой пациентки. «Комсомольской правде» - Красноярск продолжает следить за развитием истории. Подробности о нападении на врача сообщим позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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