2019-10-27T03:46:55+03:00
Общество

Снегопад в Красноярске: заснеженные машины, снеговики и гололед

Красноярцы делятся фотографиями заснеженного города в соцсетях
Ольга КОСТИНА
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Деревья усыпало снегом Фото: Диана ИВАНОВАДеревья усыпало снегом Фото: Диана ИВАНОВА
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26 октября вечером в Красноярске разыгралась метель, которая принесла с собой обильный снегопад. Буквально за несколько часов краевой центр преобразился. Веточки деревьев осыпало снегом, на машинах образовались пушистые белые «шапки», а люди вдруг бросились лепить снеговиков и играть в снежки.

На машинах образовались снежные шапки Фото: Диана ИВАНОВА

На машинах образовались снежные шапки Фото: Диана ИВАНОВА

Соцсети сразу заполонили фотографии заснеженного города. Многие писали, что во время снегопада почувствовали скорое приближение новогодних праздников.

Первые снеговики Фото: Диана ИВАНОВА

Первые снеговики Фото: Диана ИВАНОВА

Надолго ли выпал снег? По данным Среднесибирского УГМС, осадки продолжатся и 27 октября. Синоптики прогнозируют в воскресенье мокрый снег, переходящий в дождь. Воздух прогреется до +4 градусов. На дорогах утром возможен гололед. Ветер в светлое время суток юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Больше всего снегу рады дети Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше всего снегу рады детиФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в краевом МЧС предупредили о сильном снегопаде и штормовом ветре в центральных и южных районах Красноярского края. Скорость ветра может достигать до 25 метров в секунду.

Какой будет предстоящая неделя?

Снегопад в Красноярске Фото: Диана ИВАНОВА

Снегопад в Красноярске Фото: Диана ИВАНОВА

Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра. В понедельник, 28 октября, облачно, дождь и до +8 градусов в дневные часы. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

Многие почувствовали приближение новогодних праздников Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие почувствовали приближение новогодних праздниковФото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 29 октября, днем ожидается до +9 градусов, а вот ночью похолодает до –3 градусов и пройдет снег.

В среду, 30 октября, будет 0 градусов. Переменная облачность, дождь со снегом.

Снегопад продолжался несколько часов Фото: Мария ЛЕНЦ

Снегопад продолжался несколько часовФото: Мария ЛЕНЦ

Осадки прекратятся в четверг, 31 октября. Воздух прогреется днем до +1 градуса. Ночью снова -3 градуса и снегопад.

В первый день ноября – облачно, небольшой кратковременный дождь и +6 градусов в дневные часы. Ночью -2 градуса и обильный снегопад. В субботу, 2 ноября, сохранится подобная погода.

И к утру снег не растаял Фото: Диана ИВАНОВА

И к утру снег не растаял Фото: Диана ИВАНОВА

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С учетом погоды на этих выходных, совет более чем актуальный, ведь по утрам в городе давно уже гололедица. Однако тех, кто до сих пор не поменял шины, в городе все еще очень много (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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