МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-26T13:39:12+03:00

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В Красноярске , а также в центральных и южных районах края в ближайшие сутки ожидается сильный снегопад и штормовой ветер, предупредили в МЧС. По данным спасателей, скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. Погода сильно испортится 27 и 28 октября. Метеорологи обещают гололедицу.

Особенно аккуратными на этих выходных следует быть красноярским водителям. Более того, если предстоит дальняя дорога, по возможности, от нее все же стоит отказаться. Пешеходам также не следует пренебрегать безопасностью, - будьте внимательны, когда переходите дорогу. Кроме того, при штормовом ветре не следует стоять под балконами и рекламными конструкциями. Добавим, что ранее сотрудники ГИБДД просили красноярцев позаботиться о зимней резине и психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Видимость на дорогах в эти дни будет снижена.

ИСТОЧНИК KP.RU