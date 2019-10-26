2019-10-26T10:58:53+03:00
Общество

ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вожденияГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вожденияФото: Мария ЛЕНЦ
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Госавтоинспекторы рекомендуют красноярским водителям как можно скорее заменить резину на зимнюю. С учетом погоды на этих выходных, совет более чем актуальный, ведь по утрам в городе давно уже гололедица. Однако тех, кто до сих пор не поменял шины, в городе все еще очень много. Не все и психологически перестроились на зимний стиль вождения, говорят в ГИБДД.

- Также автовладельцам следует обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора, - напомнили в Госавтоинспекции.

Кроме того, не стоит сейчас лихачить на дорогах: маневрировать, резко перескакивая из ряда в ряд, играть со скоростью и не соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Если вы попали в трудную ситуацию на дороги, круглосуточный телефон полиции: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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