2019-10-28T06:39:19+03:00
Пресс-центр "КП"

Отмена смертной казни и как такое решение может повлиять на деятельность судов?

Начало в 11.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 октября 2019 года в 11.00 представители судебной системы Красноярского края на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» впервые официально обнародуют свою точку зрения по теме широко обсуждаемого сейчас вопроса об отмене смертной казни и как такое решение может повлиять на деятельность судов?».

Отмена смертной казни и как такое решение может повлиять на деятельность судов?.

На пресс-конференции на вопросы журналистов ответят заместитель председателя Красноярского краевого суда по уголовным делам Виталий Викторович Носов и председатель коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда Андрей Борисович Афанасьев.

Среди вопросов:

Как вы относитесь к запросу общества на отмену моратория на смертную казнь?

Часто ли в Красноярском крае возникают такие дела, при рассмотрении которых в случае возобновления смертной казни можно было бы назначить такое наказание? Как судейское сообщество может отреагировать на принятие такого решения?

Как изменится работа судов края, если она изменится с принятием такого решения?

Как быть с судебными ошибками и вынесением такого приговора невиновным?

После отмены смертной казни в Красноярском крае на сколько увеличилось назначение наказаний "пожизненно"?

Есть ли снижение преступности в странах, где есть смертная казнь?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе
В Красноярском крае женщина-адвокат за 2 миллиона пообещала «отмазать» клиента
На юге Красноярского края под суд отправили трех любителей ночной охоты
В Красноярске из-за аварии на всю ночь без света остались несколько улиц
В Красноярском крае мужчина спешил на похороны отца и погиб
В минэкологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки
В Красноярске девушка попала под колеса автобуса прямо на пешеходном переходе
Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололеде
Красноярский ФК «Енисей» потерпел поражение от «Чертаново»
Красноярский школьник серьезно пострадал во время прохождения квеста
Из-за ревнивой супруги житель Хакасии избил свою знакомую
Жительница Красноярска сдала в ломбард имущество из арендованной квартиры
В Красноярске в результате аварии «УАЗ» перевернулся и снес светофор
В Красноярском крае спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы спасти мужчину от суицида
Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде
В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии
Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели
Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов
МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер
В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения
В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта
Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор
«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака
Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность
На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья