28 октября 2019 года в 11.00 представители судебной системы Красноярского края на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» впервые официально обнародуют свою точку зрения по теме широко обсуждаемого сейчас вопроса об отмене смертной казни и как такое решение может повлиять на деятельность судов?».

Отмена смертной казни и как такое решение может повлиять на деятельность судов?.

На пресс-конференции на вопросы журналистов ответят заместитель председателя Красноярского краевого суда по уголовным делам Виталий Викторович Носов и председатель коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда Андрей Борисович Афанасьев.

Среди вопросов:

Как вы относитесь к запросу общества на отмену моратория на смертную казнь?

Часто ли в Красноярском крае возникают такие дела, при рассмотрении которых в случае возобновления смертной казни можно было бы назначить такое наказание? Как судейское сообщество может отреагировать на принятие такого решения?

Как изменится работа судов края, если она изменится с принятием такого решения?

Как быть с судебными ошибками и вынесением такого приговора невиновным?

После отмены смертной казни в Красноярском крае на сколько увеличилось назначение наказаний "пожизненно"?

Есть ли снижение преступности в странах, где есть смертная казнь?