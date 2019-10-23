Озвучена предварительная версия гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края
Озвучена предварительная версия гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. Напомним, трагедия произошла накануне вечером, 22 октября. Установлено, что два работника направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того, как на связь перестали выходить все трое, к ним отправилась группа. Она и обнаружила рабочих без признаков насильственной смерти. Предварительной причиной смерти могло стать удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, - прокомментировали в компании «Норникель».
На месте работала военизированная горноспасательная часть. Были сделаны пробы отобранного воздуха в данной выработке, они не показали превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами.
- Гибель людей – это невосполнимая утрата. Соболезнуем всем, кто потерял родных, друзей и коллег. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь.
Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля», - сказал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.
- Компания приносит соболезнования семьям погибших и сделает все необходимое, чтобы поддержать их, - подчеркнул прибывший на место трагедии первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
ИСТОЧНИК KP.RU