Озвучена предварительная версия гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. Напомним, трагедия произошла накануне вечером, 22 октября. Установлено, что два работника направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того, как на связь перестали выходить все трое, к ним отправилась группа. Она и обнаружила рабочих без признаков насильственной смерти. Предварительной причиной смерти могло стать удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, - прокомментировали в компании «Норникель».

На месте работала военизированная горноспасательная часть. Были сделаны пробы отобранного воздуха в данной выработке, они не показали превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами.

- Гибель людей – это невосполнимая утрата. Соболезнуем всем, кто потерял родных, друзей и коллег. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь.

Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля», - сказал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

- Компания приносит соболезнования семьям погибших и сделает все необходимое, чтобы поддержать их, - подчеркнул прибывший на место трагедии первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.