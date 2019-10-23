2019-10-23T13:18:20+03:00
Происшествия

Озвучена предварительная версия гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края

Трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Тела трех рабочих были обнаружены на глубине 1345 метров. Фото: официальный сайт "Норникеля"Тела трех рабочих были обнаружены на глубине 1345 метров. Фото: официальный сайт "Норникеля"
Изменить размер текста:

Озвучена предварительная версия гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. Напомним, трагедия произошла накануне вечером, 22 октября. Установлено, что два работника направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того, как на связь перестали выходить все трое, к ним отправилась группа. Она и обнаружила рабочих без признаков насильственной смерти. Предварительной причиной смерти могло стать удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, - прокомментировали в компании «Норникель».

На месте работала военизированная горноспасательная часть. Были сделаны пробы отобранного воздуха в данной выработке, они не показали превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами.

- Гибель людей – это невосполнимая утрата. Соболезнуем всем, кто потерял родных, друзей и коллег. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь.

Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля», - сказал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

- Компания приносит соболезнования семьям погибших и сделает все необходимое, чтобы поддержать их, - подчеркнул прибывший на место трагедии первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителю Красноярского края дали 3 года за кражу парфюма из магазина
В Красноярске задержан чиновник из администрации Ленинского района
В Красноярске издан альбом о Хворостовском
В Красноярске завершился XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора»
В Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо Кецховели
В Красноярском крае яблоки подешевели, а цены на помидоры выросли
В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
В Канске обнаружили склад с нелегальным алкоголем на сумму в миллион рублей
Лучшую клинику для сохранения красоты и молодости выбирают в Красноярском крае
По решению губернатора Красноярского края рост тарифов на капремонт будет снижен в два раза
В Красноярск прилетел легенда мирового бокса Рой Джонс-младший
Фестиваль Дмитрия Хворостовского продолжает «Евгений Онегин»
Жители Ачинска разыскивают фейковую банду педофилов
В Дудинке стая белых песцов устроила тусовку у мусорных контейнеров
Водителям и кондукторам красноярских маршруток с нового года увеличат зарплату
В красноярской школе звонки заменили на музыку Цоя
В Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэра
В Красноярске водитель-бесправник сбил пешехода и попытался скрыться от ДПС
В Красноярске директор школы устроил на работу бывшего пристава и был наказан
Пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае старателям выдали новые документы
В Красноярском крае работница интерната обобрала больных детей на 1,1 миллиона рублей
В Хакасии 9-летний школьник на уроке физкультуры сломал руку
В Красноярском крае мелкий грузовичок влетел под фуру с мандаринами: разорвало на части
Директор красноярской фирмы обманул китайских партнеров на 22 миллиона рублей
Судебная экспертиза признала вменяемым экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова
Губернатор Красноярского края навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих в краевой больнице
Количество авиарейсов из Красноярска в Абакан увеличивается
В Красноярске устранили порыв трубопровода, из-за которого пострадал автомобиль
Количество погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек