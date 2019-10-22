На севере Красноярского края на руднике «Таймырский» погибли трое рабочих

В компании «Норникель» прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский»:

- В результате инцидента, произошедшего 22 октября 2019 года, пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы. «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю добавили со ссылкой на ЕДДС города Норильска, что на руднике "Таймырский", на отметке 1345 метров, рабочие обнаружили трех человек без признаков жизни. Обрушения не было. Обстоятельства и причина смерти выясняется. Силы МЧС не привлекаются.

Справка КП

Рудник «Таймырский» ведет добычу богатых руд на Октябрьском месторождении сульфидныхмедно-никелевых руд Талнахского рудного узла. Функционирует с 1982 года. Вскрытие залежей руд производится шестью вертикальными стволами. Самый глубокий из них уходит вглубь на 1 532 м – это самая большая глубина среди рудников «Норникеля». Продукция рудника составляет 25 % никеля и 14 % меди среди предприятий компании.