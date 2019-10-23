23 октября с 11.00 до 12.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда состоится прямая линия. На ваши вопросы об уплате транспортного налога, налога на имущество физических лиц, а также земельного налога ответят:

Есть вопросы об имущественных налогах?.

- начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Красноярскому краю Ольга Вильгельмовна Петрова

- начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Красноярскому краю Марина Ивановна Брежнева.

Ждем ваших вопросов по телефону прямой линии Комсомолки»: (391) 206-96-16.

Внимание!

1 декабря – срок уплаты имущественных налогов. Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год уже направлены налогоплательщикам. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут видеть свои начисления в электронном сервисе и совершить онлайн-платеж.