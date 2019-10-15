Погиб, спасая других солдат: в Долгомостовской школе открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику Александру Помозову

11 октября в Абанском районе состоялось открытие «Парты Героя». Это федеральный проект, инициатором которого выступил председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Главная цель - создание условий для формирования у подростков уважительного отношения к истории страны, ее героическому прошлому и настоящему и реальным героям боевых действий. На «Парте Героя» в Долгомостовской школе размещена биография ее выпускника - Саши Помозова, его фотографии и героический путь.

Про Сашу…

Саша Помозов родился 13 ноября 1975 года в дружной и счастливой семье. 1 сентября 1983 года с букетом цветов он переступил порог Долгомостовской школы. Все годы учебы был прилежным учеником, мечтал стать детским врачом. Окончил школу в 1993 году и поступил учиться в Канское медицинское училище. Успел получить лишь одну пятерку, после чего ушел в армию.

САша в школе Фото: dolgiy-m-shkola.ucoz.ru

Осенью 1993 года отменили отсрочку от призыва на военную службу для получения начального и среднего профессионального образования. Первые месяцы прошли в одной из военных частей Калининградской области, после чего Александра перевели в Иваново. В начале зимы родителям пришло письмо из части: «Сформирован батальон миротворческих сил для наведения порядка в Чечне, ефрейтор Помозов в командировке». Но повода для беспокойства не было. Ведь по закону солдаты - срочники не принимают участие в боевых действиях. 20 декабря почтальон принес еще одно письмо. На сей раз от Саши. Он просил не волноваться, ведь весной он уже вернется домой. Но домой его привезли в цинковом гробу. Он погиб в новогоднюю ночь, когда штурмовали Грозный (1994-1995 г.).

31 декабря построив офицеров, десантный комбат сказал, что приказ свыше идти в бой как парад… Подразделения российской армии пропустили в центр столицы, после чего началось их уничтожение. Мясорубкой позднее назовут это сражение. Более пяти тысяч военнослужащих попали в плен или пропали без вести, выполняя поставленную задачу. Будучи санинструктором, Саша вынес с поля боя несколько солдат. Ценой своей жизни.

С сослуживцами (Саша в середине) Фото:dolgiy-m-shkola.ucoz.ru

Хоронили Сашу всем селом. Люди простояли на морозе несколько часов, чтобы проститься с отважным парнем. Учителя сделали несколько транспарантов, на которых написали имена и фамилии тех, кто, по их мнению, был причастен к гибели Александра.

Указом Президента РФ Александра Помозова наградили орденом Мужества (посмертно). Ему было всего 19 лет...

На могилу сына Вера Помозова приходила каждый день, невзирая на погоду.

- Люди 31 декабря новый год встречают, а мы на кладбище идем, - плакала она.

Несколько месяцев Вера Павловна не дожила до открытия «Парты Героя», в честь ее сына. Умерла в больнице после несчастного случая.

Одна из центральных улиц села Долгий Мост, а также школа сейчас носят имя Александра Помозова.

Саша в армии Фото: dolgiy-m-shkola.ucoz.ru

Школа гордится!

Торжественное мероприятие в честь открытия «Парты Героя» посетили почетные гости. Это заместитель главы района Людмила Харисова, руководитель районного управления образования Виктор Арискин, военком Андрей Шаталов, участник боевых действий в Нагорном Карабахе и Северном Кавказе Сергей Геращенко и служитель церкви отец Роман. Каждый из них сказал слова благодарности сотрудникам школы за огромную патриотическую работу, которая проводится с ребятами. Ведь подвиг Саши - это яркий пример мужества и героизма для ребят, которые не знают, что такое война.

Анна Махнидралова рассказывает о своем ученике Фото: dolgiy-m-shkola.ucoz.ru

Классный руководитель Саши, Анна Махнидралова, рассказала, что это был очень дружный класс. И, что удивительно, почти все хотели стать медиками. Многие воплотили эту мечту в жизнь.

- Всегда буду гордиться, что сидела за одной партой с Сашей Помозовым, - сказала Евгения Бакирова, его одноклассница. – Это был замечательный человек. Добрый, отзывчивый, честный, умный, душа компании.

Перерезание красной ленточки Фото: Наталья МОРОЗОВА

Первыми почетное право сесть за «Парту Героя» получили десятиклассники - Екатерина Десятник (победитель конкурса «Ученик года» и активистка Российского движения школьников) и Вячеслав Морозов (активист Российского движения школьников, участник и победитель муниципальных и региональных научно – практических конференций «Молодежь и наука»).

- Этот проект был создан в рамках Всероссийского движения школьников, - сказала Светлана Полоненко, координатор движения РДШ в Абанском районе. – Долгомостовская школа - единственная в нашем районе, где открыли «Парту Героя». Я очень рада, что ребятам, которые участвуют в этом движении, дали возможность первыми сесть за эту парту. Сейчас настали такие времена, когда стараются переписать историю нашей Родины, нашей страны. Так вот, никогда вы не должны забывать тех, кто дал вам жизнь, тех, кто стоял за то, чтобы было мирное небо над головой.

Эмоции переполняли детей. Позднее им на форму прикрепили значки и подарили браслеты, символизирующие «Парту Героя».

Ольга Жукова, директор Долгомостовской школы им. Александра Помозова Фото: Наталья МОРОЗОВА

- Открытие «Парты Героя» - это новая страница в истории нашей школы, - сказала Ольга Жукова, директор Долгомостовской школы им. Александра Помозова, после того, как была перерезана красная ленточка. - Это возможность для многих ребят стать лучше, стремиться достигнуть высоких показателей в учебе, творческих делах, быть инициативнее и увереннее в своих способностях, чтобы хотя бы минуточку посидеть за Партой настоящего Героя!

Много слов было произнесено о большой патриотической работе, которая проводится в Долгомостовской школе. Более десяти учеников вступили в ряды «Юнармии» (движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи) и уже съездили сборы.

За "Партой Героя" будут сидеть только самые достойные ученики Фото: dolgiy-m-shkola.ucoz.ru

Последние два года отряд «Сталкер» из Долгомостовской школы весной и летом отправляется в Бельский район Тверской области, где во время Великой Отечественной войны пали тысячи солдат-сибиряков.

Ребятам нужно держать высокую планку. Как Саша…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поисковики из Красноярского края нашли солдатский медальон с самодельной запиской внутри и кошелек с письмом

Ребята нашли солдатский медальон образца 1941 года с самодельной запиской внутри, кошелек с письмом, ложку с инициалами. Документы будут переданы для проведения экспертного исследования в московскую лабораторию «Солдатский медальон» (подробности).