Поисковики из Красноярского края нашли солдатский медальон с самодельной запиской внутри и кошелек с письмом

Каждый год поисковые отряды из Красноярского края отправляются в Бельский район Тверской области, где во время Великой Отечественной войны пали тысячи солдат-сибиряков.

Поисковое движение Фото: поисковый отряд «Сталкер»

Это была наступательная операция «Марс». Наступление началось в ноябре. Задача – прорвать оборону фашистов. Но немецкое командование бросило против наших солдат резервы и в декабре вокруг советских бойцов сомкнулось кольцо окружения. Больше недели советские воины сражались отрезанные от своих основных частей, пытаясь удержать захваченный плацдарм, пока не поступил приказ на прорыв из окружения… В итоге тысячи солдат остались непогребенными на полях сражений. Сегодня о тех страшных событиях напоминают воинские захоронения, памятники и обелиски, которые есть почти в каждом населенном пункте района.

Ребята работали по колено в грязи Фото: поисковый отряд «Сталкер»

Более двухсот советских бойцов (281) подняли на территории Бельского района в ходе «Вахты Памяти – 2019». Но самое главное – удалось установить судьбы трех красноармейцев. Это Федор Зайцев, родом из Алтайского края, а также Леонид Кривоногов и Сергей Сергеичев из Нижегородской области. Нижегородские и алтайские поисковики помогли найти родственников этих воинов.

Бельский район Фото: поисковый отряд «Сталкер»

Леонида Яковлевича захоронили на родине в селе Ворсма. Сергей Дмитриевич Сергеичев и Федор Ксенофонтович Зайцев обрели покой на Петропавловском кладбище в городе Белый. Их похоронили вместе с другими бойцами, которые пали здесь во время боев.

На церемонии присутствовали родственники найденных воинов, представители 11 поисковых отрядов, общественных организаций, а также жители Бельского района.

Раскопки велись на местах кровопролитных сражений Фото: поисковый отряд «Сталкер»

В ходе полевого сезона 2019 года в работе Бельской поисковой экспедиции принимали участие поисковые отряды из разных уголков страны. В том числе поисковый отряд «Сталкер», в состав которого вошли ребята из Долгомостовской школы им. Александра Помозова – три мальчика и пять девочек.

Удалось найти вещи погибших бойцов Фото: поисковый отряд «Сталкер»

- Найти бойца – большая удача, как и медальон, - говорит Олег Жданов, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель поискового отряда «Сталкер». – Каждый день по десять часов на раскопках. Тяжело. Не каждый мальчик выдержит. Но девчонки не роптали. Молодцы. Если что-то находили, то это вселяла в них уверенность, стремление найти еще и еще. Начинали еще больше копать, уходить не хотели. На усталость не жаловались и не плакали. Но вот во время захоронения мало кому удалось сдержать слезы.

Во время погребения присутствовали родственники погибших солдат Фото: поисковый отряд «Сталкер»

При погибших ребята нашли солдатский медальон образца 1941 года с самодельной запиской внутри, кошелек с письмом, ложку с инициалами. Документы будут переданы для проведения экспертного исследования в московскую лабораторию «Солдатский медальон». Возможно, с их помощью удастся «пролить свет» на судьбы погибших солдат.

Ребята учатся в Долгомостовской школе им. Александра Помозова Фото: поисковый отряд «Сталкер»

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Каждый год тысячи поисковиков отправляются к местам боевой славы, чтобы вернуть их безымянным героям. Ложка, бритва, солдатская фляжка – такие обыденные вещи. Такие судьбоносные, если они были найдены там, где шли бои. Одна из последних находок поисковиков – солдатский котелок, с фамилией и инициалами, нацарапанными алюминиевом на боку (подробности).