Красноярские журналисты узнали всю правду о молоке

Когда представители компании приглашали журналистов на мероприятие, обещали, что мы будем приятно удивлены. И не обманули: удивляться пришлось часто. Начиная с разнообразия торговых марок, которые делает Danone, и заканчивая интересными фактами, о которых многие услышали впервые. Мы узнали, как выглядела баночка йогурта 100 лет назад, в честь кого названа компания, о том, что раньше йогурт продавался только в аптеках и многое другое.

Директор по корпоративным отношениям Региона Восток ГК Danone в России Юлия Лёгкая рассказала о новейших технологиях молочного производства и корпоративных социальных проектах Danone. Особенно интересно было узнать об экологических инициативах компании, в частности, направленных на сокращения потребления пластика. Тема молока оказалась животрепещущей, вопросов было много: от чего зависит срок годности молока, какое сырьё необходимо для производства качественной молочной продукции и какие тесты она должна пройти прежде, чем попасть на полки магазинов, правда ли, взрослым молоко пить нельзя? Ни один вопрос не остался без ответа и все мифы о молоке были развеяны. Затем мы сыграли в "Молочный квиз», получили вкусные подарки и продегустировали полезные новинки от Danone.