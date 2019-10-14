Дневник врача: «Не надо дуракам делать умные операции»

К медикам у нас в стране отношение особое. Их или боготворят, или клянут, кому как повезло. Есть даже пословица: «Врачи делятся на три категории: врач от Бога, врач — ну, с Богом, и врач — не дай Бог!».

А что думают сами доктора? О проблемных пациентах, коллегах, к которым попасть на операционный стол побоялся бы, о неэффективной диспансеризации рассказал «Комсомолке» один из врачей, работающих в Красноярском крае.

Жестко, без прикрас. Поэтому публикуем его дневник на условиях анонимности.

Иностранные врачи – прагматики, наши – творцы

- Принято говорить про некую самобытную российскую медицину, которая больше основывается на интуиции, таланте отдельно взятого врача. Такие доктора, конечно, есть. Но их единицы. Основная же масса пациентов попадает к рядовым докторам, и в этом смысле мы, к сожалению, проигрываем иностранным медикам.

У них совершенно другой подход. Автоматический, если хотите – они все, как один, выполняют строго прописанный порядок действий – клинические рекомендации. Но это, я считаю, правильнее, ведь данный порядок основывается на больших серьезных научных исследованиях, которые длятся годами и имеют серьёзную доказательную базу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У нас же доктора чаще апеллируют к собственному, индивидуальному опыту, который априори не может быть больше мирового опыта. Доходит до крайностей, когда защищаются кандидатские, которые пытаются опровергнуть утвержденные мировые рекомендации и стандарты лечения.

Но о существовании международных стандартов и рекомендаций нужно знать! К сожалению, из нескольких десятков знакомых мне коллег только 2-3 выписывают литературу, читают современные журналы. Даже на русском, а на английском и того меньше.

Работа как наказание?

Наверное, во многом наши врачи поставлены в такие условия – зарплатами, оснащенностью больниц и прочим, но работа для них – не главное в жизни, это просто работа. Выхожу из отпуска, коллеги шутят: «Примите соболезнования!». Да почему? Наоборот, я соскучился по своему делу.

Приезжали к нам японцы. Мы спрашиваем: до которого часа у вас рабочий день? Они не поняли: «В смысле? Как закончим, так и пойдем». А у нас строго нормировано – расселись по своим машинам – и домой, не все, конечно и не всегда, но общая тенденция такова.

Несмотря на значительное повышение заработной платы в последние несколько лет, все же российские врачи получают существенно меньше европейских, японских и тем более американских врачей. Это заставляет подрабатывать в других клиниках, много дежурить и в итоге не всегда хорошо сказывается на ежедневной работе – у людей накапливается усталость и эмоциональное выгорание.

Много чего у нас нет из оснащения, потому что денег нет. Доктора ездят на учебу, в том числе у них зарубежные стажировки, приезжают домой, а воплотить не могут.

Серьезные научные исследования в России не проводятся много лет. Когда у нас Нобелевские премии по медицине были, помните? Павлов и Мечников, четыре года между ними разница, это 1904-й, 1908-й, сто лет назад. И все. Конечно, есть талантливые ученые - исключения из правил. Но медицина большая, звезд на всех не хватит.

Операция длиной в сутки

Не считайте, что о наших медиках я думаю плохо. Каждый день они совершают какие-то подвиги. Вот у нашего коллектива была операция, которая длилась 17 часов. Мы спланировали операцию, все должно было пройти нормально. Но дело сразу пошло нехорошо. Не потому, что мы прогадали, просто так бывает - осложнения с самого начала, и борешься с ними до самого конца. Дочке нашей пациентки мы сказали - в 14-15 часов приходите к кабинету. Она подошла и простояла там еще 12 часов. От переживаний былав полуобмороке. Потом все спрашивали, как так - вам за 17 часов ничего не хотелось? Есть, пить, в туалет? Нет, не хотелось.

Мы увидели измученную ожиданием дочку пациентки и сказали ей, что мама жива. Ради таких моментов стоит работать.

Некоторые операции могут проходить больше 12 часовФото: Анатолий ЖДАНОВ

О самолечении

Люди могут разбираться в дорогих машинах, марках часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей. Но при этом уверены, что знают все лучше врача. Приведу пример. У человека была определенная патология. Образуются тромбы, периодически летят, куда угодно, в том числе в сосуды мозга, и вызывают инсульт. Чтобы этого не случилось, нужно пожизненно принимать препараты, которые разжижают кровь.

И вот он поступил с инсультом, парализована половина тела. Современные технологии помогли вытащить тромб. Пациент полностью восстановился. Его обследовали, назначили препараты. Объяснили – их теперь надо принимать пожизненно. Он их принимал два месяца, а потом бросил, решил, что это не нужно.

И через два года – повторный инсульт, теперь парализовало другую сторону. Во второй раз мужчина приехал через 40 минут после начала симптоматики, он знал, что применение современных технологий возможно только в короткое время после инсульта.

Опять удалили тромб, и опять все восстановилось. Такое редко бывает. Он радостный, на выписке обнимал врачей: «Спасибо, мужики!». Мы же не особо радовались - посчитали: только на расходные материалы потратили миллион рублей. А препарат, который ему нужно было принимать, копеечный – 150 рублей.

Или был еще случай: известный красноярский профессор впервые в России сделал новую операцию пациенту с тяжёлой патологией. Большое событие, приехал глава Росздравнадзора. Мужчину ему показали, все довольны. Потом врачи спускаются в подвал. И видят этого же мужика, который курит! Чиновник чуть главврача и профессора не задавил: «Вы вообще смотрите, кому вы делаете такие операции? Он курит, и все вернется!». Есть жесткая фраза: не надо дуракам делать умные операции. Но она отражает суть дела.

Было такое предложение: мы лечим пациента, а он продолжает курить. Пусть тогда в следующий раз, когда поступает, заплатит за лечение. Потому что не соблюдает наши рекомендации, не изменил образ жизни. Давайте попробуем деньгами наказывать? Может быть, немножко взбодрились бы наши люди?

Лучше бы пил?

Сам я веду нормальный образ жизни. В ней есть и кофе, и длительный интеллектуальный труд – это профилактика болезни Альцгеймера. Стараюсь на ночь не есть. Минимум раз в неделю хожу в спортзал. Могу, например, выпить рюмку коньяка, но без фанатизма.

Кстати, алкоголь – профилактика ишемического инсульта, доказанная большим исследованием, продолжавшимся 10 лет. Но спиртное должно быть хорошего качества и в умеренных дозах – 30 мл спирта в день, это бокал вина либо рюмка коньяка/виски. На пиво не распространяется.

Алкоголь и спирт растворяет жиры, атеросклеротические бляшки. Правда, появляются другие проблемы – циррозы печени и так далее. Но, если брать суммарно, люди, которые совсем не пьют, в долгосрочной перспективе проигрывают. Это может быть тот случай, когда человек здоров, а потом бам! – и у него инсульт. И ты говоришь, надо было не перегибать палку.

Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно. А то начнется: «30 мл? А давайте 60! Вдвойне полезнее!».

Меньше соли!

После 60 лет половина населения России – гипертоники. Если решить проблему, люди начнут лучше жить. Но для этого желательно с детства, юношества ограничить употребление соли. Нужен целый комплекс мер, серьезные госпрограммы.

Людей надо элементарно приучить измерять себе артериальное давление. На самом деле все инсульты, инфаркты – это большое количество гипертоников.

Еще один момент: проводится у нас диспансеризация. Человека осматривают несколько специалистов. Между тем все это неэффективно, выявляемость патологий очень низкая. Была хорошая идея: сделаем диспансеризацию только по двум направлениям – сосудистая система и онкология, но по-настоящему. Будем делать МРТ и так далее. Однако все остается по-прежнему.

Сборы денег на лечение

Сейчас у нас это повсеместно. На что можно давать деньги, а на что нет? Когда такие фонды в интернете объявляли сборы на лечение, откликался несколько раз: уточнял информацию, просил посмотреть снимки? И мне ни-ког-да не отвечали! Ни разу. Вот и делайте выводы.

Понятно, что в нашем городе проводят не все операции. Так что надо прислушиваться к врачам. Честные доктора сразу говорят: мы не делаем того-то, езжай туда-то. Но есть хирурги, у которых прямо руки чешутся: давайте-ка я? Поэтому при выборе врача лучше быть аккуратнее.

Ехать ли лечиться в тот же Израиль? Вы поймите, там тоже есть серьезнейшие клиники, а есть коммерческие, где просто собирают деньги с людей. И озвучиваются какие-то нереальные суммы, десятки миллионов. Да, может быть, что-то уходит посредникам. Но вообще зарубежные клиники нужно выбирать с умом.

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