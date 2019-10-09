На авиарейсе Красноярск-Москва во время полета скончался пассажир

Когда в самолете компании S7, летевшем из Красноярска в Москву, пассажиру стало плохо, экипаж принял решение об экстренной посадке. Ближайшим городом оказался Омск, самолет сел в аэропорту им. Д.Карбышева на запасную полосу. Прямо к борту был отправлен автомобиль реанимации.

Когда вызванные заранее врачи поднялись на борт, было уже поздно. Пассажир скончался еще во время полета, несмотря на попытки экипажа провести реанимационные действия. Об этом сообщили в пресс-службе омского Минздрава. Хотя сначала сообщалось, что пассажира сразу после посадки забрали медики.

Сейчас этим происшествием занимаются правоохранительные органы. Есть информация о том, что пассажир чувствовал себя плохо еще до полета.

В 20:20 по московскому времени самолет рейса S774 вылетел по маршруту в столицу. В самолете было 142 пассажира.

Напомним, в сентябре этого года на борту самолёта скончался пассажир рейса Владивосток- Москва, и тоже была экстренная посадка в Нижнем Новгороде. А в феврале пассажир умер на борту самолёта, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

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