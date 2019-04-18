2019-04-18T07:16:36+03:00
Происшествия

В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернатор

Одной из пассажирок стало плохо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернаторВ аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернаторФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В аэропорту Красноярска накануне, 17 апреля, экстренно сел пассажирский самолет, который совершал рейс из Владивостока в Москву. На борту самолета находился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Но речь, собственно, не о нем – чиновник был одним из пассажиров.

На самом деле одной из женщин в салоне стало плохо. Видимо, на высоте нескольких километров поднялось давление. О нештатной ситуации доложили командиру воздушного судна, тот принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту, который способен принимать самолеты такого класса.

Ближайшим стал Красноярск. Около полудня самолет сел, пассажирку вывели из салона и передали бригаде «Скорой помощи», которая доставила ее в Емельяновскую районную больницу. После этого самолет дозаправился и продолжил полет, сообщили в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За кладбища и крематорий Красноярска взялась прокуратура
«Русский Уголь» сообщил о росте добычи каменного угля на 11%
Число акционеров ВТБ в Сибири увеличилось на четверть
В Красноярском крае огромный алабай без намордника напал на спортсменку
В красноярском зоопарке белым медведям в бассейн выпустили живую рыбу
В Лесосибирске по требованию министерства экологии края прикрыли две лесопилки
В Красноярском крае депутат и ее мать получили срок за мошенничество с недвижимостью
В Хакасии погибла известная минусинская певица
В Красноярске для малышей и их родителей устраивают Сенсорный День
На Красноярск надвигается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду
КрасЖД поменяет расписание поездов из-за ремонта путей
Tele2, «Ростелеком» и Nokia протестировали IoT для ЖКХ
Красноярцы массово продают дачные участки
В Красноярском крае дети рисуют героев Великой Отечественной войны
Названы сроки летнего отключения горячей воды в Красноярске
Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?
Красноярские и индийские ученые разработали нетоксичный пластик
С мая в Красноярске изменится схема движения двух автобусных маршрутов
Весь салон смят: в Шарыпово пассажирский автобус столкнулся с локомотивом
В Красноярском крае поймали браконьера с убитым медведем
Дорогу Красноярск - Солонцы закрыли на несколько месяцев
В Хакасии задержали эксгибициониста, перепугавшего детей на остановке
В Красноярске бойцы Трудового отряда приводят в порядок могилы ветеранов
Уроженка Хакасии тайком от мужа вывезла из Германии двух своих малышей
Красноярская прокуратура требует через суд закрыть 20 сайтов, торгующих дипломами