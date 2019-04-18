В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернатор

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-18T07:16:36+03:00

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В аэропорту Красноярска накануне, 17 апреля, экстренно сел пассажирский самолет, который совершал рейс из Владивостока в Москву. На борту самолета находился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Но речь, собственно, не о нем – чиновник был одним из пассажиров.

На самом деле одной из женщин в салоне стало плохо. Видимо, на высоте нескольких километров поднялось давление. О нештатной ситуации доложили командиру воздушного судна, тот принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту, который способен принимать самолеты такого класса.

Ближайшим стал Красноярск. Около полудня самолет сел, пассажирку вывели из салона и передали бригаде «Скорой помощи», которая доставила ее в Емельяновскую районную больницу. После этого самолет дозаправился и продолжил полет, сообщили в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU