Красноярцам расскажут, как избежать инсульта

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом (острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга), который начали отмечать в 2004 году. Тогда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Эта болезнь была и остается одной из главных причин смерти и инвалидности во всем мире. В России от кровоизлияния в мозг ежегодно погибает около двухсот тысяч человек, еще столько же остаются инвалидами. Самое страшное, что сами больные и люди из их близкого окружения не могут вовремя определить этот недуг. А ведь чем быстрее будет оказана необходимая медицинская помощь, тем больше у человека шансов выздороветь и даже вернуться к привычной жизни.

Сами больные порой не могут вовремя определить этот недугФото: Мария ЛЕНЦ

Именно поэтому так важны профилактические мероприятия, которые проводятся в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. 27 октября во Дворце культуры имени 1 Мая (Красноярск, ул. Юности, 16) с 10.00 до 16.00 пройдут бесплатные лекции и мастер-классы от ведущих специалистов Красноярска. Мероприятие проводится при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края.

В консультативных пунктах специалисты определят индивидуальный риск нарушения мозгового кровообращения и расскажут, как этого избежать. Консультация продлится около 10-15 минут. На интерактивных площадках также будут работать неврологи, реабилитологи, психологи Красноярской межрайонной клинической больницы №20, Краевой клинической больницы, волонтеры Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Важно вовремя оказать медицинскую помощьФото: Мария ЛЕНЦ

Расписание бесплатных лекций и мастер-классов от ведущих красноярских специалистов:

11.00 – 11.20 - лекция доктора медицинских наук Павла Шнякина на тему: «Как устроен мозг и как он болеет». После лекции активным участникам будут подарены книги «Хрупкий мозг. Инсульту не быть!?» с автографом автора.

11.40-12.00 - «мастер-класс»: комплекс упражнений при шейном остеохондрозе (что можно и что нельзя!).

12.30 - 13.00 - главный специалист по инсультам в Красноярском крае кандидат медицинских наук Наталья Хало:«Все, что Вы хотели знать об инсульте, но боялись спросить. Мифы и реальность». Формат – общение с аудиторией.

13.30 – 14.00 – «мастер-класс» - принципы правильного питания для здоровья сердца и мозга. Сообщение и ответы на вопросы.

14.30-15.30 – «мастер-класс» – «Когда тебе грустно. Как справиться с депрессией и плохим настроением».

Приятный бонус - каждый посетитель получит магнитик с симптомами инсульта, памятку, а также приятный сюрприз.