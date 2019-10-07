2019-10-07T16:50:03+03:00
Здоровье

В Международный день врача красноярские доктора принимают поздравления

Каждый год праздник отмечают в первый понедельник октября
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Каждый день врачи спасают здоровье и жизнь людейКаждый день врачи спасают здоровье и жизнь людейФото: Мария ЛЕНЦ
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Традиционно российские врачи принимают поздравления с профессиональным праздником в июне - в День медицинского работника. Но есть в календаре еще одна дата. Первый понедельник октября – Международный день врача. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Профессия врача – одна из самых сложных и ответственных. И благодарность выздоравливающих пациентов – это лучшая награда. Ежедневно в соцсетях и на сайте министерства здравоохранения Красноярского края публикуются благодарственные слова в адрес врачей. Публикуем часть из них:

Врач Калягина Марина Аркадьевна Фото: соцсети

Врач Калягина Марина Аркадьевна Фото: соцсети

«От всего сердца хочу поздравить с днем врача, замечательного хирурга, душевной теплоты и золотые руки Калягину Марину Аркадьевну! Больница им. Карповича! С уважением и благодарностью к ней, пациентка Гришанова Н.В».

«Полтора года моя мама, Зубкова Вера Ясоновна, после двух инсультов прикована к постели. Уход за таким больным сравним с семейным героизмом - он труден и физически, и морально. Но самое главное, что мы вынуждены познавать секреты домашнего ухода самостоятельно. И вот тут врач паллиативной помощи - подмога, которую трудно переоценить… Наш домашний куратор - С.М.Малыхин (Красноярская городская поликлиника №14, кабинет паллиативной помощи). Чуткий, внимательный, тщательный в работе. Постоянно держит на контроле состояние нашей бабулечки. Низкий поклон ему за такое отношение! Это дает силы не отчаиваться, справляться с трудностями, делать все правильно и получать результат. Человек обладает необходимой долей сострадания и милосердия, без которых немыслима настоящая медицина. Спасибо Вам, доктор Малыхин! Спасибо за преданность делу, душевное тепло, которое ежедневно дарите людям, за решительность, взаимовыручку в сложных клинических случаях. Здоровья, успехов, исполнения ваших планов и надежд, семейного тепла и благополучия!».

Главное - установить верный диагноз Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное - установить верный диагнозФото: Мария ЛЕНЦ

«Хочу выразить огромную благодарность всем врачам и медперсоналу детского отделения онкологии и гематологии Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. В частности Абель Надежде Александровне! Это очень внимательный и профессиональный врач! Всегда ответит на все вопросы и даст рекомендации! На протяжении всего лечения не возникало никаких вопросов, все четко и во время! Благодаря ней мы уже почти можем сказать, что победили рак и очень надеемся, что это навсегда! Еще раз спасибо ей огромное и всем-всем докторам и медперсоналу данного отделения!!!».

«Хочу от всей души поблагодарить врачей, спасших мне жизнь и оказавшихся рядом в сложной ситуации. 23 июня с инфарктом меня на скорой помощи привезли из города Назарово в Ачинскую районную больницу в отделение кардиологии. Быстро и оперативно провели операцию по стентированию сосудов сердца. Провел ее рентген-хирург А.А.Залесов, анестезиолог С.С. Морозов, операционная медсестра Е.Н.Одинец. Затем меня перевели в отделение реанимации. Хочу поблагодарить врача Анастасию Федоровну и ее коллег, которые очень внимательно относятся ко всем, кто оказался в их отделении. Хочу еще сказать добрые слова и о Наталье Владимировне Наквасовой за ее по-человечески душевное отношение к пациентам. У всех этих врачей очень сложная и трудная работа, от их оперативной реакции зависит дальнейшая жизнь и выздоровление пациентов. Хочу всех поблагодарить за высокий профессионализм, неравнодушие, корректность. Спасибо вам за то, что вновь даете нам возможность радоваться жизни!».

Медицинский осмотр Фото: Мария ЛЕНЦ

Медицинский осмотрФото: Мария ЛЕНЦ

«Хочу выразить огромную благодарность Чертковой Наталье Владимировне, заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники № 5. Писать о человеческих и профессиональных качества этого доктора могу бесконечно. История нашего знакомства началась, когда я сама была еще первоклашкой. Наталья Владимировна была моим участковым педиатром. И больше всего, вспоминаю момент, когда она приходила к нам домой на вызов: никогда не начинала слушать фонендоскопом, пока не погреет его в руках. Тогда, будучи ребенком, я об этом и не задумывалась. Сейчас у меня уже у самой двое прекрасных деток и только сейчас, став мамой, начинаю оценивать еще больше профессионализм этого доктора. Огромное спасибо от всего сердца!!! Искренне благодарим за все старания и профессионализм, доброту сердца и большое мастерство».

В реанимации Фото: Мария ЛЕНЦ

В реанимацииФото: Мария ЛЕНЦ

Благодарность и пожелания, пожелания, пожелания. «Комсомольская правда» - Красноярск присоединяется ко всем этим словам! Всех докторов поздравляем с Международным Днем врача. Успехов в работе и больше благодарных, здоровых пациентов.

А вы поздравили своего любимого врача?

СКАЗАНО!

Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Анатольевич Морозов:

«Дорогие коллеги, уважаемые друзья! Искренне поздравляю Вас с Международным днем врача! Учрежденный в 1971 году по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения, этот праздник отмечается по всему миру как день солидарности и активных действий врачей всего мира. Вне зависимости от национальности, религии и отношения к разным событиям, врачи объединяются, чтобы делать свое дело: спасать и сохранять жизни людей. Врач – это человек, который ежедневно посвящает себя служению людям и берет на себя ответственность за самое ценное на свете – жизнь человека.

Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы во все времена отличали представителей медицины, помогали им достойно решать поставленные задачи, передавать из поколения в поколение традиции врачевания.

В этот День мы по-особенному сердечно вспоминаем своих Учителей и великих Врачей прошлого, заложивших основы успешного врачевания, воспитавших нас! И в мирные годы, и во время войн, медики всего мира являли пример самопожертвования, профессионализма и высочайшего гражданского долга!

Врачи работают на сложнейшем оборудовании Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи работают на сложнейшем оборудованииФото: Мария ЛЕНЦ

Наш профессиональный праздник по праву занимает достойное место в ряду знаменательных дат и праздников мирового значения!

Пусть наша уникальная и благородная профессия, опыт и знания всегда помогают обрести людям здоровье!

Желаю вам, дорогие коллеги, успехов в вашей ответственной работе, здоровья и семейного благополучия!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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