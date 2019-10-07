Врач-онколог Юлия Анжиганова: «Для победы над недугом нужна уверенность в положительном результате»

Для победы над недугом нужна уверенность в положительном результате. Об этом всегда своим пациентам говорит во время приема врач-онколог Юлия Владимировна Анжиганова. Прекрасный специалист и замечательный человек. Внимательна, добросовестна, заботлива. За каждого пациента всей душой переживает. Старается настроить на то, что все будет хорошо. Пациенты ей за это очень благодарны. И даже пишут письма c признательностью на имя главного врача:

«В 2017 году случайно попал на прием к врачу-онкологу Юлии Владимировне и лечусь по настоящее время у нее. И за это время ни разу не усомнился в ее профессиональных качествах. Всегда добросовестно относится к своей работе. Когда приходишь к ней в кабинет на прием, она осмотрит, расспросит, что беспокоит. И каждый раз появляется надежда, что мне здесь помогут. В сложных ситуациях, когда невмоготу от боли и психологически чувствуешь себя сломленным, она успокоит добрым и уверенным словом. Это уже испытано на себе и не раз. Юлия Владимировна всегда внушает уверенность, что все будет хорошо. И с этой верой я продолжаю жить. Юлия Владимировна правильно выбрала профессию врача-онколога. Настоящее везение, что моим лечением занимается такой чуткий и заботливый врач, как Юлия Владимировна. Желаю ей здоровья и долгих лет жизни. Счастья и благополучия в семейной жизни!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

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