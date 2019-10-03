2019-10-03T14:20:01+03:00
Происшествия

«Нормально все у тебя?»: мальчика, потерявшегося в тайге Тувы на четверо суток, спасли и доставили в больницу

Ребенок напуган и пока не сказал ни слова [Эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мальчик бродил 4 суток по тайге. Фото: СК РФМальчик бродил 4 суток по тайге. Фото: СК РФ
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Почти неделю провел в тайге 12-летний Ай-Белек К. из села Ий (Тува, Тоджинский район). Промерз до костей. Когда нашли – зуб на зуб не попадал. Потерялся Ай-Белек еще 29 сентября в местечке Хоор Арыг – примерно 20 километров от села. Именно здесь он с отцом и другими взрослыми собирал кедровые орехи. Взрослые бродили среди кедрача, собирая шишку в мешки, а мальчишка, понадеявшись на то, что в этих местах вырос и хорошо их знает, рванул в село. И… заблудился. Нашли парня только на пятые сутки.

Оперативное видео с поисков мальчика. Видео: СК РФ.

Оставил след

Кроме Ай-Белека в семье еще пятеро братьев и сестер. В тайгу с собой отец взял только его – старательный и серьезный мальчишка всегда не против помочь старшим. Да и места, действительно, знает хорошо. Почему решил вернуться домой, не предупредив взрослых, – пока неизвестно. Но, как только ребенок придет в себя после жуткого испытания, это обязательно выяснится. Семья, к слову, у паренька хоть и большая, но дружная. Основной добытчик отец – занимается охотой, сбором дикоросов, держит скот. Хозяйство и доход в семье небольшой, но, как говорится, на хлеб с маслом (а лучше на тарелку тыва мун – это национальный суп из баранины) всем хватает.

Когда отец понял, что Ай-Белека нет, бросился за помощью к другим шишкарям – начали искать. В сторону села осматривали каждое дерево, но без толку. Грешным делом мужчина думал – сам Ай-Белек выйдет. Ему ведь, и правда, каждый кедр тут, словно брат. На следующий день поиски продолжили. Весь день бродили по тайге – и опять без результата.

- В полицию сообщение поступило только 1 октября, около десяти вечера, - рассказала Алла Нурсат, официальный представитель регионального СК. – Было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК России (убийство).

Тут надо пояснить, что следователи, если приходится искать в тайге грибника или охотника за шишками, всегда (даже если в деле нет очевидного криминального следа) возбуждают уголовное дело именно по этой статье. Это и перестраховка – на случай, если криминал имеется, и возможность более эффективно вести поиски.

Он настолько напуган, что не сказал ни слова. Фото: СК РФ

Он настолько напуган, что не сказал ни слова. Фото: СК РФ

На поиски мальчика прибыли спасатели МЧС, полиция, местные жители, следователи, лесники, авиалесоохрана, кинологи – всего около 50 человек. Использовали различное поисковое оборудование, квадрокоптеры. Все понимали, что счет идет на минуты. Ведь это Сибирь. В таежной Туве по ночам уже минус 10 градусов! Выпал снег. А мальчишка в одной курточке и свите… Да и зверья вокруг видимо-невидимо. По ночам вокруг села выли волки, медведь в спячку еще не лег… В общем, бояться было чего.

И тут один из поисковиков наткнулся на след – небольшой, явно принадлежащий ребенку. По размерам – как раз от резинового сапожка. И надежда вернулась.

Нашли!

Искали Ай-Белека круглосуточно. На след от его сапожка набрели только 2 октября. Шел третий день поисков. Начали осматривать территорию и под огромной раскидистой лиственницей водитель Следкома (тоже помогал в поисках) обнаружил его. Ай-Белек сидел, привалившись к стволу дерева и сжавшись. Увидев людей, - не произнес ни слова.

- Парень не промах, молодец просто, - говорит Буян Ондар, глава администрации Тоджинского района (он тоже принимал участие в поисках). - Место выбрал хорошее для того, чтобы выжить – под лиственницей сухо. Она, кстати, километрах в 5 всего от избушки, из которой он ушел.

Как выживал мальчик – пока доподлинно сказать сложно. Сухое место – конечно, хороший выбор. Но земля не греет. На нем – резиновые сапоги, курточка, под ней свитер и штанишки. Неплохо, но в минус 10 градусов – не вариант. Был у мальчика фонарик и зажигалка. Зажигалка, правда, сильно не выручила – еще в первые сутки газ иссяк. Сам ребенок молчит, как воды в рот набрал. Ни на русском, ни на родном, тувинском, - ни слова из него так и не вытянули. Видать, натерпелся парень страху – отойдет от испытания не сразу.

- Нормально все у тебя? – спрашивает укутанного в одеяла мальчика следователь.

И сам же себе отвечает: - Нормально!

А Ай-Белек все молчком. Только голову устало на подушку опустил.

- Ребенка доставили в районный центр – Тора-Хем, здесь ему оказали срочную медицинскую помощь, - говорит Алла Нурсат. – Затем на вертолете переправили в республиканскую больницу, в Кызыле.

По оценкам спасателей, состояние у Ай-Белека средней тяжести. Ноги он все-таки обморозил. Но сам живой!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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