2019-10-03T10:36:20+03:00
Происшествия

Сидел под лиственницей и ждал помощи: подробности спасения 12-летнего мальчика в Туве

Нашли его по брошенному мешку с шишками [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве нашли потерявшегося 12-летнего мальчика. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВАВ Туве нашли потерявшегося 12-летнего мальчика. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА
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- Он здесь, нашли! – мужчины, которые третьи сутки прочесывали тайгу в Тоджинском районе Тувы, облегченно вздохнули, услышав сообщение по рации. Все, отбой тревоге.

12-летний Ай-Белек К. заставил стольких людей переживать за него. Поиски мальчика почти неделю вели около 50 человек - МЧС, Следком, полиция, жители села Ий (здесь живет вместе с родителями, братьями и сестрами Ай-Белек), лесники и авиалесоохрана... Теперь на всю жизнь, наверное, парень запомнит, что нельзя уходить в тайгу одному, без взрослых.

Потерялся Ай-Белек 29 сентября. В тот день он вместе с отцом и другими взрослыми собирал кедровые шишки. Местные жители запасаются дикоросами, чтобы на зиму самим хватило и продать можно было. В 20 километрах от села, в местечке Хоор Арга, есть избушка, в которой и переночевать, и от непогоды можно укрыться. Когда Ай-Белек потерялся, мужчины сначала своими силами пытались найти его, но не получилось. И только вечером 1 октября вышли на связь и сообщили в полицию.

Днем ранее дополнительная группа спасателей МЧС России выдвинулась в Тоджинский район на поиски мальчика

Днем ранее дополнительная группа спасателей МЧС России выдвинулась в Тоджинский район на поиски мальчика

На поиски мальчика прибыли спасатели, полиция, местные жители. Использовали различное поисковое оборудование, квадрокоптеры.

С помощью собак обследовали избушку, откуда он вышел. Двигались по направлению к деревне. Примерно в 4-х километрах нашли мешок с шишками и след от резинового сапога - только мальчику мог принадлежать.

- Сын очень хорошо знает местность, он здесь вырос, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск отец мальчика. – Поэтому мы не теряли надежды.

Хотя она очень быстро таяла. Ведь по ночам в Туве температура воздуха опускается до минус 10 градусов, прошел снег. В районе села Ий, куда направлялся мальчик, ночи напролет воют волки. Страшно. Поисковики надеялись, что парень не растеряется. И он, действительно, смог выжить. Хотя сильно замерз - ноги обморозил. И одет был легко: свитер, а сверху легкий камуфлированный костюм. С собой у парня был маленький фонарик да зажигалка, но она выручала только в первые дни. Потом кончился газ, и костер стало не развести.

Поиски потерявшегося мальчика. Фото: ГУ МЧС по Туве

Поиски потерявшегося мальчика. Фото: ГУ МЧС по Туве

- Мы пошли по этому следу от сапога, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Буян Ондар, глава администрации Тоджинского района. – А топом под одной из лиственниц его обнаружил водитель Следственного комитета. Парень не промах. Место выбрал хорошее для того, чтобы выжить. У нас снег выпал, а там, под лиственницей этой, сухо. То, что он не промочил ног, тоже, думаю, помогало ему. Слава Богу, живой - это главное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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