Пациенты благодарят хирурга Юрия Рыбникова за высочайший профессионализм и врачебный талант

Хирургия – одна из самых сложных и ответственных профессий, судьбы пациентов находятся в руках врачей. Железные нервы, выдержка, спокойствие, терпение, решительность, умение контролировать ситуацию в самых сложных ситуациях – этими качествами должен обладать настоящий хирург. Иначе никак! Ведь не каждый выдержит многочасовые сложнейшие операции в постоянном физическом и душевном напряжении. И ответственность. Ответственность за жизнь людей.

Юрий Анатольевич Рыбников заведует отделением общей онкологической хирургии в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. Пациенты не перестают благодарить Юрия Анатольевича за опыт, профессионализм, интеллигентность, тактичность, заботу и внимание.

«От всей души выражаю благодарность за высочайший профессионализм, врачебный талант и за отлично проведенную операцию. Большое человеческое спасибо за ваше внимательное и доброжелательное отношение к пациентам. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе. Так же огромное спасибо вашему дружному медперсоналу за их качественный и квалифицированный труд, внимание и поддержку».

«Это удивительный врач и человек, а главное замечательный психолог, что очень важно в онкологии».

«Замечательный доктор! Удивительной доброты человек! Уверенный, знающий профессионал, что в наши дни не так часто встретишь!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.