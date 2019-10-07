2019-10-07T14:16:16+03:00
Здоровье

В открывшемся после ремонта красноярском роддоме 20-й больницы появился на свет первый малыш

Мама и сын чувствует себя хорошо!
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Малыш появился на свет 7 октября Фото: КМКБ №20 имени И. С. БерзонаМалыш появился на свет 7 октября Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона
Изменить размер текста:

В открывшемся после планового ремонта родильном доме 20-й больницы появился на свет первый малыш! Мальчик! Вес новорожденного 3650 граммов, рост 53 сантиметра. Малыш постоянно находится со своей мамочкой.

- Мама и сын чувствуют себя хорошо, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Скуднова, пресс-секретарь больницы Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И.С Берзона, а также добавила: - Поздравляем с прибавлением! И ждем-ждем к нам новых мамочек!

После ремонта Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

После ремонта Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

Роддом 20-й больницы специализируется на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными заболеваниями. Ежегодно, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, проводится плановый ремонт. За месяц здесь обновили палаты, процедурные, операционные, ординаторские. Там, где было необходимо, заменили напольные покрытия и стеклопакеты, установили перегородки, покрасили потолки, стены и двери, заменили вышедшие из строя светильники, электрические розетки и выключатели, сантехническое оборудование. Провели дезинфекцию всех помещений. Отладили приточно-вытяжную вентиляцию. Установили дополнительную линию подачи кислорода.

В роддоме обновили палаты Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

В роддоме обновили палаты Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

А В ЭТО ВРЕМЯ

Реконструкция продолжается

В кардиологическом корпусе Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона началась реконструкция помещений под установку нового высокотехнологичного оборудования – ангиографа (предназначен для проведения сложнейших рентген-хирургических операций на сосудах сердца и головного мозга). В результате преобразований появится новая просторная рентген-операционная, для хирургов оборудуют санпропускники, коридор-шлюз для пациентов, помещения для персонала, комнаты для хранения расходных материалов, дезинфицирующих средств, медицинских отходов, смонтируют новую систему вентиляции.

В больнице уже действует одна ангиографическая установка Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

В больнице уже действует одна ангиографическая установка Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

В больнице уже действует одна ангиографическая установка. Специалисты рентген-хирургического подразделения овладели практически всеми методиками, необходимыми для оказания помощи пациентам кардиологического и неврологического профиля. Но введение в эксплуатацию второго аппарата позволит улучшить качество медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения.

В настоящее время ведутся демонтажные работы и подготовка помещений к перепланировке. Что важно - рентген-хирургические операции в 20-й больнице не прекратились, действующий ангиограф используется в прежнем режиме.

Михаил Родиков провел рабочее совещание Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

Михаил Родиков провел рабочее совещание Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

3 октября с ходом работ по реконструкции помещений ознакомился заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков. Он провел рабочее совещание с участием специалистов министерства, руководства больницы и подрядной строительной организации в ходе которого обсуждались дальнейшие этапы реконструкции, зоны ответственности партнеров и многие другие важные вопросы. Реконструкцию помещений и установку нового оборудования запланировано завершить к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2019: спасибо, доктор!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пациенты благодарят хирурга Юрия Рыбникова за высочайший профессионализм и врачебный талант
Заведующий отделением общей онкологической хирургии в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансера им. А.И. Крыжановского, участник номинации «Любимый доктор»
В Красноярске научились лечить гепатит
Когда я узнала, что в Красноярске есть специализированная инфекционная клиника, в которой большое значение уделяется лечению гепатита, была удивлена: неужели гепатит настолько распространен, что есть целесообразность в такой клинике?
Врачи Ольга Тоначева и Андрей Мазаев: профессионализм, чуткое отношение, понимание и забота
Заведующая отделением онкоурологической хирургии и врач-онколог в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участники номинации «Любимый доктор»
Новости 24
Антимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск
В Красноярске на территории заповедника «Столбы» произошло ДТП
В Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота
«Русский Уголь» на 8% увеличил добычу каменного угля в Красноярском крае и на 9% - в Хакасии
В Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителя
В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский»
Лучший преподаватель ОБЖ Красноярского края работает в Иланском
В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России
В Красноярском крае на рыбака завели уголовное дело за подделку документа
В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке
В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха
В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы
В Красноярске на правобережье из-за аварии экстренно отключили холодную воду
В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал