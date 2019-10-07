В открывшемся после ремонта красноярском роддоме 20-й больницы появился на свет первый малыш

В открывшемся после планового ремонта родильном доме 20-й больницы появился на свет первый малыш! Мальчик! Вес новорожденного 3650 граммов, рост 53 сантиметра. Малыш постоянно находится со своей мамочкой.

- Мама и сын чувствуют себя хорошо, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Скуднова, пресс-секретарь больницы Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И.С Берзона, а также добавила: - Поздравляем с прибавлением! И ждем-ждем к нам новых мамочек!

После ремонта Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

Роддом 20-й больницы специализируется на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными заболеваниями. Ежегодно, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, проводится плановый ремонт. За месяц здесь обновили палаты, процедурные, операционные, ординаторские. Там, где было необходимо, заменили напольные покрытия и стеклопакеты, установили перегородки, покрасили потолки, стены и двери, заменили вышедшие из строя светильники, электрические розетки и выключатели, сантехническое оборудование. Провели дезинфекцию всех помещений. Отладили приточно-вытяжную вентиляцию. Установили дополнительную линию подачи кислорода.

В роддоме обновили палаты Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

А В ЭТО ВРЕМЯ

Реконструкция продолжается

В кардиологическом корпусе Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона началась реконструкция помещений под установку нового высокотехнологичного оборудования – ангиографа (предназначен для проведения сложнейших рентген-хирургических операций на сосудах сердца и головного мозга). В результате преобразований появится новая просторная рентген-операционная, для хирургов оборудуют санпропускники, коридор-шлюз для пациентов, помещения для персонала, комнаты для хранения расходных материалов, дезинфицирующих средств, медицинских отходов, смонтируют новую систему вентиляции.

В больнице уже действует одна ангиографическая установка Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

В больнице уже действует одна ангиографическая установка. Специалисты рентген-хирургического подразделения овладели практически всеми методиками, необходимыми для оказания помощи пациентам кардиологического и неврологического профиля. Но введение в эксплуатацию второго аппарата позволит улучшить качество медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения.

В настоящее время ведутся демонтажные работы и подготовка помещений к перепланировке. Что важно - рентген-хирургические операции в 20-й больнице не прекратились, действующий ангиограф используется в прежнем режиме.

Михаил Родиков провел рабочее совещание Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

3 октября с ходом работ по реконструкции помещений ознакомился заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков. Он провел рабочее совещание с участием специалистов министерства, руководства больницы и подрядной строительной организации в ходе которого обсуждались дальнейшие этапы реконструкции, зоны ответственности партнеров и многие другие важные вопросы. Реконструкцию помещений и установку нового оборудования запланировано завершить к концу 2019 года.