2019-10-07T09:08:43+03:00
Общество

В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы

Там обновили палаты и установили новое оборудование
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницыВ Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы. Ремонт был плановый, ежегодный, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, сообщает пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова.

- В течение месяца здесь обновили палаты, процедурные, операционные, ординаторские. Где необходимо, заменили напольные покрытия и стеклопакеты, установили перегородки, покрасили потолки, стены и двери, заменили вышедшие из строя светильники, электрические розетки и выключатели, сантехническое оборудование. Провели дезинфекцию всех помещений. Отладили приточно-вытяжную вентиляцию. Установили дополнительную линию подачи кислорода. Так что добро пожаловать!

Добавим, что родильный дом КМКБ №20 имени И. С. Берзона специализируется на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными заболеваниями. Двери роддома открыты для женщин, проживающих не только в Ленинском районе Красноярска, но и в других районах краевого центра и ближайших территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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