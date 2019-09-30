Онколог Лариса Кох: «Человек понимает, что не одинок в своей беде»

Лариса Николаевна Кох руководит отделением онкомаммологической хирургии в одном из корпусов Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. Раньше возглавляла здесь вторую хирургию. Оперировала пациентов с раком почек, желудка, «женских» органов, кишечника. В профессии более 30 лет.

- Я хотела выбрать нужную людям профессию, - рассказала в одном из интервью Лариса Кох. - Когда старшеклассницей прочла роман Юрия Германа «Дорогой мой человек», то заболела хирургией. Специфика нашей работы и самой болезни такова, что больным очень тяжело психологически. Без полного контакта с врачом полноценное лечение невозможно. В основном, когда пациент только приходит, то чувствует растерянность. Потом, пообщавшись с другими больными, человек понимает, что не одинок в своей беде.

Ларису Николаевну высоко ценят коллеги за профессионализм, а также благоприятную и доброжелательную атмосферу в коллективе. Ее пациенты в основном это женщины с доброкачественными и злокачественными опухолями груди. Если 20 лет назад всех лечили по стандарту (лучевая терапия, операция, 4-6 курсов химиотерапии, гормонотерапия), то сейчас применяются более современные и эффективные методы лечения для каждого конкретного пациента. Онкологу часто приходится быть и психологом: жалеть, обнимать и утешать больных. Зато сейчас тысячи пациентов благодарят судьбу за то, что оказались в надежных руках именно этого врача.

«Вам, Лариса Николаевна, надо проводить мастер-классы для тех, кто вступает на эту стезю - быть доктором. Как только удается оставаться такой сердечной и неравнодушной в наше время, когда царит зависть, озлобленность, нетерпимость друг к другу? Добрые слова, ласковый взгляд, помощь тому, кто в ней нуждается, очень деликатное и тактичное отношение к людям, которых постигла беда – все это про Ларису Николаевну».

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