«Человек с большой буквы и настоящий профессионал»: хирург-онколог Екатерина Милевская

Врачей часто ругают. Долго писал, мало смотрел, слишком много вопросов задавал, назначил сложное лечение, очередь у кабинета… Причин для обид великое множество. А уж когда на прием приходит пациент с тяжелым диагнозом, то в его словах и действиях порой присутствует злоба и раздражительность. Очень важно доктору проявить максимум понимания - успокоить и настроить больного на позитивный лад. Хирург-онколог Екатерина Юрьевна Милевская (работает в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского) именно такой врач. Тому доказательство – благодарственные письма от пациентов, которым сохранили жизнь и вернули здоровье.

«Хотела бы выразить огромную благодарность врачу хирургу-онкологу Милевской Екатерине Юрьевне. Это Человек с большой буквы и настоящий профессионал! Чувствуется любовь к своей работе и желание помочь пациентам. Она умеет расположить к себе: всегда вежливая и улыбчивая - подскажет, поддержит. Операцию, несмотря на огромную сложность, провела великолепно. Послеоперационный период курировала, хотя это уже не входило в ее обязанности. Я благодарю за человеческое отношение к больным (очень жаль, что это сейчас редко встречается). Спасибо, что Вы есть!».

«От всей души огромное человеческое «спасибо» нашему онкологу Милевской Екатерине Юрьевне. Благодарю не только за высокий профессионализм проведенной операции и послеоперационного лечения, но и за душевное отношение и терпение к нам. Она, отложив дела, популярно отвечает на все дурацкие вопросы, поддерживает и придает уверенности в том, что все будет хорошо. Ни одна просьба или вопрос не остаются без ее внимания. Раньше, до встречи с Екатериной Юрьевной, я не могла себе представить, что бывают такие врачи и такие больницы! Искренне желаю здоровья, успехов в работе и счастья.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.