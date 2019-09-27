2019-09-27T12:17:37+03:00
Здоровье

«Человек с большой буквы и настоящий профессионал»: хирург-онколог Екатерина Милевская

Работает в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участник номинации «Любимый доктор»
Поделиться:
Хирург-онколог Екатерина Юрьевна Милевская Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. КрыжановскогоХирург-онколог Екатерина Юрьевна Милевская Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Изменить размер текста:

Врачей часто ругают. Долго писал, мало смотрел, слишком много вопросов задавал, назначил сложное лечение, очередь у кабинета… Причин для обид великое множество. А уж когда на прием приходит пациент с тяжелым диагнозом, то в его словах и действиях порой присутствует злоба и раздражительность. Очень важно доктору проявить максимум понимания - успокоить и настроить больного на позитивный лад. Хирург-онколог Екатерина Юрьевна Милевская (работает в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского) именно такой врач. Тому доказательство – благодарственные письма от пациентов, которым сохранили жизнь и вернули здоровье.

«Хотела бы выразить огромную благодарность врачу хирургу-онкологу Милевской Екатерине Юрьевне. Это Человек с большой буквы и настоящий профессионал! Чувствуется любовь к своей работе и желание помочь пациентам. Она умеет расположить к себе: всегда вежливая и улыбчивая - подскажет, поддержит. Операцию, несмотря на огромную сложность, провела великолепно. Послеоперационный период курировала, хотя это уже не входило в ее обязанности. Я благодарю за человеческое отношение к больным (очень жаль, что это сейчас редко встречается). Спасибо, что Вы есть!».

«От всей души огромное человеческое «спасибо» нашему онкологу Милевской Екатерине Юрьевне. Благодарю не только за высокий профессионализм проведенной операции и послеоперационного лечения, но и за душевное отношение и терпение к нам. Она, отложив дела, популярно отвечает на все дурацкие вопросы, поддерживает и придает уверенности в том, что все будет хорошо. Ни одна просьба или вопрос не остаются без ее внимания. Раньше, до встречи с Екатериной Юрьевной, я не могла себе представить, что бывают такие врачи и такие больницы! Искренне желаю здоровья, успехов в работе и счастья.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2019: государственные медицинские учреждения»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Красноярске научились лечить гепатит
Когда я узнала, что в Красноярске есть специализированная инфекционная клиника, в которой большое значение уделяется лечению гепатита, была удивлена: неужели гепатит настолько распространен, что есть целесообразность в такой клинике?
Врачи Ольга Тоначева и Андрей Мазаев: профессионализм, чуткое отношение, понимание и забота
Заведующая отделением онкоурологической хирургии и врач-онколог в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участники номинации «Любимый доктор»
Новости 24
В Красноярске группа беременных от Толи девушек решила разобраться с ним через СМИ
Директора института и руководителя образовательного центра СФУ заподозрили в мошенничестве
Надпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске
Решение проблем обманутых дольщиков обойдется в 2,5 миллиарда рублей
В центре Красноярска вновь открывается отремонтированный травмпункт
Энергетики провели учения по ликвидации аварий в Западных районах края
Павел Ростовцев назначен новым министром спорта Красноярского края
Красноярцам навсегда запретят парковаться и оставлять машины у МixMax
Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя проданную машину
Полиция поймала лесорубов, уничтоживших сосну и березу на 16 миллионов рублей
Чиновникам хотят вдвое увеличить штрафы за отписки и препятствие в работе депутатов