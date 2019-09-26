У красноярских подростков своя «Дорога к храму»

До 15 октября 2019 года продолжается прием заявок на участие в международном гранатовом конкурсе «Православная инициатива». Красноярцы традиционно участвуют и нередко побеждают. В этом году в крае реализуется семь проектов.

На 5 вопросов об участии в конкурсе «Православная инициатива» и жизни после победы отвечает Александра Лылина, руководитель грантового проекта «Молодежного клуба миссионерской журналистики» и медиа-центра при храме святого Иоанна Красноярска.

Как и почему родилась идея клуба миссионерской журналистики?

- Если честно, хотелось попробовать выиграть грант, просто, как новый опыт. Как журналисту мне было грустно видеть приходскую газету в плачевном состоянии - с перепечатками из интернета, в репринтном исполнении, без обратной связи с читателями. Притом, что наш храм находится в центре Красноярска, при Архиерейском доме - это интеллигенция, профессура, заслуженные артисты и народные художники, вряд ли такая газета удовлетворяла их запросам. Её брали ради расписания богослужений. А хотелось, чтобы она сплачивала приход, рассказывала людям, молящимся в храме, друг о друге. Будучи редактором интернет-ресурсов храма, я видела, что наибольший интерес вызывают публикации именно о людях. Все эти бабушки и дедушки, которые составляют основную часть любого прихода, люди с интересным, нередко героическим прошлым. Хорошо бы, приходские подростки узнали о нём из первых уст. Глядишь, проснется интерес и к прошлому собственных бабушек и дедушек, а через это - и к истории края, России. Я несколько лет занималась всероссийским издательским проектом «История России в семейных преданиях» и знаю точно, что громкое понятие «патриотизм» появляется тоненьким росточком вот из таких трогательных семейных историй, рассказанных дедушками и бабушками своим внукам и правнукам. Теперь мы публикуем эти истории в нашей приходской газете из номера в номер в рубрике «Дорога к храму» и все более увеличиваем тираж - газета расходится всё быстрее. Готовим книгу по истории храма через истории его прихожан. Ну, и еще конечно, кадровый голод был в пресс-службе. Основные события церкви проходят в выходные дни, а ты ведь не можешь работать семь дней в неделю, поэтому нужна смена, желательно молодая, энергичная, талантливая. Среди учеников нашей Школы миссионерской журналистики выявились настоящие звезды, и «под них» мы уже пишем следующий проект - «Молодёжная студия телевизионной православной журналистики». Благо у нас есть телевизионный ресурс - телепрограмма «Светлый день» на ТВК. Восемь лет назад - наши прихожане Алексей Машегов и Дмитрий Астафьев, тоже журналисты, договорились с руководством телекомпании на бесплатный эфир под программу о православной жизни в Красноярске.

Настоятельница Иверского женского монастыря в Енисейске, игуменья Олимпиада и София Корякина, ученица Школы православной журналистики (Грантовый конкурс «Православная инициатива»). Фото: архив медиа-центра храма Иоанна Предтечи

- Были ли сложности или неожиданности?

- Были. Первоначально мы писали проект с Союзом журналистов. Но за два дня до окончания приема заявок наш предполагаемый партнер внезапно отказался. Пришлось переписать проект за два дня и две ночи.

А неожиданным было выиграть два проекта сразу, большой и малый. И ещё было неожиданно приятно, что грантодатель дал возможность исправить ошибки в расчетах, прислав проект на доработку. Как новичку и гуманитарию, слабоватому в цифрах, не сразу удалось трудно правильно посчитать налоги.

- Будь вы экспертом конкурса, на что обращали внимание в первую очередь, рассматривая заявки?

- Я бы обращала бы внимание на социальную значимость.

- Есть мечта или идея сделать какой-то новый проект?

- Я бы очень хотела издать уже сверстанную, но по финансовым причинам не изданную книгу

«Граница» о Великой Отечественной войне в рассказах ее участников - солдат, священников, фронтовых журналистов, почтальонов, тружеников тыла, узников концлагерей. А также их детей, внуков и правнуков. И ещё о чудесах и промысле Божьем на войне - из уст очевидцев. Мы целый год работали над этим международным проектом, командой единомышленников, готовились выпустить книгу к 70-летию Победы. Она должна была стать подарком всем ее авторам из сотен городов и сел России и Ближнего Зарубежья. Но наш работодатель, один федеральный фонд, решил сэкономить именно на этом. У меня личное чувство вины перед всеми этими достойными людьми, которые писали, согласовывали, слали уникальные фото из семейных архивов, ждали, но так и не дождались.

Как принять участие в конкурсе «Православная инициатива», читайте здесь

Дария КОРЯКИНА, ученица школы православной журналистики, и .